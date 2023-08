Ble skremt over trange tunneler på E6 – nå lover han milliarder til ny vei

– Dette er en skikkelig gladdag for Norge og for regionen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vi setter av 4 milliarder kroner til å sette i gang arbeidet med 6 av 12 tunneler på nye E6 gjennom Sørfold.

Mandag var han tilbake ved E6 i Sørfold kommune i Nordland.

Han var her også i 2020, da han fikk kjøre lastebil på strekningen.

– Jeg er glad jeg ikke var sjåfør, sa Vedum etter turen gjennom trange tunneler og krappe svinger.

Fakta om dagens tunneler Ekspander/minimer faktaboks Det er i dag 16 tunneler på den 53 kilometer lange strekningen mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold.

Tunnelenes samlede lengde er 19 kilometer. Kjørebanebredden på 5,5 meter i tunnelene gir redusert framkommelighet for tunge kjøretøy, som utgjør om lag 25 prosent av trafikken. I tillegg har nær 5 kilometer av strekningen en stigning på 8 prosent, og det er også andre store standardmangler.

De eldste tunnelene på E6 gjennom Sørfold ble bygget på 1960-tallet, mens E6 mellom Sommarset og Mørsvikbotn sto ferdig i 1985. Da forsvant den nest siste ferga på E6, samtidig som vegen åpnet for kraftutbygging i Kobbelv og ga flere bygder i Sørfold vegforbindelse. Kilde: Statens vegvesen

Planene har vært klare lenge

E6 gjennom Sørfold nord i Nordland forbinder Nord-Norge med resten av landet. Når den veier er stengt, er det ingen reell omkjøring.

I tillegg fyller ikke de lave, mørke og trange tunnelene på strekningen dagens sikkerhetskrav.

Planene for å få ordne på den ulykkesutsatte strekningen har vært klare i mange år.

Veistrekningen er en av tre prosjekter som Statens vegvesen mener det haster å komme i gang med. Totalt er det snakk om ei strekning på cirka 4,5 mil.

Prosjektet lå lenge inne i Nasjonal transportplan, men i fjor kom kontrabeskjeden:

Mindre penger til samferdsel på grunn av krigen i Ukraina gjorde at utbyggingen måtte legges på vent.

Det falt mange tungt for brystet.

– Nå må denne veien bli bygd. Vi føler vi blir holdt for narr, sa ordfører Gisle Hansen (Sp) i Sørfold til sin egen regjering i fjor vår da utsettelsen ble kjent.

Men nå ser det altså ut til at spaden endelig kan settes i jorda. Noe fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) er godt fornøyd med.

Ingen bompenger

– Dette betyr at vi endelig kan gå i gang med det vi har jobbet for lenge. Nå går vi fra planer til at de første pengene kommer på bordet, og vi kan gå i gang med første spadetak på en av de dårligste strekningene på E6, sier Skjæran.

De 4 milliardene regjeringen ønsker å bruke i første omgang utgjør en tredjedel av de totale kostnadene for ny E6 i Sørfold.

Selv om saken må godkjennes i Stortinget, er både Skjæran og Vedum trygge på at prosjektet vil gå gjennom.

– E6 er en viktig vei for å binde Norge sammen, for eksempel for alle som lever av transport. Blir det stans her, stopper Norge, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet har fått mye kritikk i Nord-Norge i det siste. Spesielt etter at nyheten om elektrifisering av Melkøya kom i forrige uke.

Men Vedum mener det var helt naturlig å lansere milliardgaven til E6 i dag, uavhengig av bråket forrige uke.

– Både jeg og Sp brenner for Nord-Norge og vi brenner for samferdsel. Vi gjør det vi kan for å gjøre Norge trygger, binde Norge sammen og styrke lokal næring, sier han.

Målet er at lokale entreprenører skal bidra mest mulig i arbeidet med den nye strekningen. Og trafikantene skal slippe å ta regninga selv.

– Det er ikke aktuelt med bompenger i dette prosjektet, sier finansministeren.

Statens vegvesen mente det hastet

Dagens strekningen i Sørfold har 16 tunneler. 12 av disse er svært trange og tilfredsstiller ikke sikkerhetsforskriften for tunneler. Tunnelene har blitt kalt for «gruvesjakter» og strekninga for «krøttersti».

Foto: TORBJØRN BROVOLD

Statens vegvesen har argumentert med at krigen i Ukraina, og finsk og svensk Nato-medlemskap, gjør at det nettopp haster med å bygge ny vei her.

Allierte tropper på vei nordover risikerer å bli stående fast i de trange tunnelene.

Men mandag kom Vedum tilbake til Sørfold, denne gang i rollen som finansminister. Med penger i kofferten.

Prosjektet omfatter bygging av 43,5 km ny vei, hvorav ca. 24 km er nye tunneler og resten er bruer og vei i dagen. Den største brua er hengebrua over Leirfjorden. Denne er 812m lang. Den nye veien blir 14,5 km kortere. Foto: Statens vegvesen