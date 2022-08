Mandag kommer Raymond Johansens bok om hvordan han opplevde å lede en by på 700.000 innbyggere gjennom den største krisen i moderne tid.

«Gjennom krisa» beskriver mange av de politiske konfliktene Johansen sto midt oppe i under pandemien.

«Det gjør vi ikke»

Det Aps Oslo-topp sier ble fremstilt som en «hanekamp» mellom ham selv og helseminister Bent Høie (H) høsten 2020, er viet et eget kapittel.

GJENNOM KRISA: Raymond Johansen har skrevet bok sammen med sin nære medarbeider Anders Lundell. Foto: Cappelen Damm

Kapitlet har fått navnet «Det gjør vi ikke». Det byrådet nektet å gjøre, var å følge Helsedirektoratets råd og innføre så strenge tiltak som helsemyndighetene ønsket.

Det gikk blant annet på å forby private samlinger med mer enn fem personer og ikke slippe inn gjester på utestedene etter klokka 22.

«Det gjør vi ikke», innprentet Johansen flere ganger på sin pressekonferanse mandag 28. september.

I Søndagsrevyen dagen i forveien hadde helseministeren truet med å overstyre Oslo hvis de ikke gjorde som han sa.

– Landet helt greit

I boka toner Johansen ned konflikten med Høie. Han skriver at «dette hadde, etter litt styr, landet helt greit».

KODE RØD: Espen Nakstad gikk ut mot Raymond Johansen i sin koronabok. Nå slår byrådslederen tilbake. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Han legger derimot ikke skjul på sin irritasjon over assisterende helsedirektør Espen Nakstads versjon av saken. Den kom i Nakstads bok «Kode Rød» ett år senere.

Her skriver Nakstad at Johansens pressekonferanse markerte at det for første gang hadde gått partipolitikk i koronahåndteringen i Norge.

Johansen gir svar på tiltale.

«Espen Rostrup Nakstad så i ettertid ut til å mene at dette var dagen da smitten virkelig bet seg fast i Norge, og at forvirringen hersket etter vår innskjerping av tiltakene.»

Byrådslederen siterer fra Nakstads bok:

«Det var ikke helt godt å si hvor sosial man kunne være, om munnbind skulle brukes eller ikke, eller om man burde utsette sosiale sammenkomster noen uker eller ikke. Luften gikk rett og slett litt ut av ballongen. Den kraftpakken vi forsøkte å få kommunene til å lansere, ble aldri noe av.»

Selv skriver Johansen:

«I realiteten lå smittenivået i Oslo relativt stabilt i rundt en måned etter at jeg holdt denne talen. (...) Jeg skulle likt å se det faglige belegget for at de relativt små forskjellene mellom Helsedirektoratets pakke og de tiltakene vi innført - som helseministeren altså stilte seg «hundre prosent bak» - skulle hatt noen reell påvirkning på bølgene med smitte gjennom den kommende vinteren.»

«Feilsendt e-post»

Raymond Johansen kan også avsløre hvordan en feilsendt e-post virket som bensin på bålet.

«Det gjorde ikke situasjonen enklere at døra til våre interne vurderinger brått ble satt på vidt gap.»

Et utkast til tiltaksliste ble nemlig sendt til en journalist i NTB i stedet for en ansatt med samme fornavn.

Og noen minutter senere kom NTB-meldingen om «byrådets hemmelige liste over koronatiltak.» Da startet bråket for alvor.

– Merkelig anklage

Johansen bruker den angivelige hanekampen til å gå i rette med anklagene om at han «politiserer» koronahåndteringen.

– Det er en merkelig anklage. Hvis en politiker hevder å ikke drive med politikk, bør man være på vakt, skriver han.

Nettopp balansegangen mellom strenge tiltak for å slå ned smitten og de negative konsekvensene av nedstengning og isolasjon bruker Johansen mye tid på å reflektere over.

Lokale puben

Mye er skrevet om psykisk helse blant barn og unge. Johansen er også opptatt av andre grupper.

– Hvem hever stemmen for de som bor alene og har sitt primære sosiale liv på den lokale puben, spør han?

En slags konklusjon blir dermed:

«Min oppfatning er at både den borgerlige regjeringen og vår egen Ap/Sp-regjering i for liten grad har vektlagt de negative konsekvensene av nedstengninger.»

«Gjennom krisa» er skrevet i samarbeid med Raymond Johansens taleskriver Anders Lundell.