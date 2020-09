Raymond Johansen: – Helseministeren gikk for langt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helseminister Bent Høie (H) truet nylig med at regjeringen ville overstyre Oslo kommune, hvis det ikke ble innført strengere tiltak mot koronasmitte i Oslo.

Raymond Johansen (Ap) ga i dag tydelig beskjed om hva han synes om Høies håndtering. Han sa at han hadde vært under sterkt press fra Høie og Helsedirektoratet gjennom helgen.

– Jeg synes helseministeren gikk for langt, jeg tror det er uklokt. Jeg tror vi er veldig tjent med å stole på hverandre og treffe de tiltakene som er nødvendig, sa Johansen på mandagens pressekonferanse.

– Forundret

Han mente helseministeren hadde gått til et uvanlig steg, ved å true med å overstyre Oslo.

– Det forundrer meg, sier Johansen.

Han påpekte at han så langt har opplevd samarbeidet mellom nasjonale og lokale myndigheter som godt og understreket viktigheten av at dette fortsatte.

Johansen: – Høie gikk for langt

– Dette er ikke en maktkamp. Dette handler om folks liv og arbeidsplasser.

Helseminister Bent Høie har tidligere sagt at han er «svært bekymret» for at koronasmitten skal spre seg ut av Oslo.

Anbefalte tiltak

Søndag kom det fram at han er forberedt på å gjøre nasjonale vedtak om byrådet ikke følger opp Helsedirektoratets råd.

Helseminister Bent Høie (H) forventer at Oslo følger råd om strengere tiltak og ber kommunen ta ansvar. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Helsedirektoratet anbefalte Oslo følgende, som kommunen har valgt å ikke iverksette:

Forbud mot private samlinger med mer enn fem personer.

Innslipp til utesteder stenges klokka 22.

Forbud mot arrangementer ved videregående skoler og universiteter som ikke er undervisningsrelaterte.

– Vi har vært en smule uenig om hvilke tiltak vi skal innføre, sa Raymond Johansen på dagens pressekonferanse.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener Oslo kommune nå har innført mange gode tiltak.

– Jeg har tillit til at de har gjort gode og grundige vurderinger. Jeg mener det også er viktig at de tiltakene som iverksettes i Oslo kommune er godt forankret i kommunen, sier Guldvog til NRK.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener Oslo har innført mange gode tiltak. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Guldvog registerer at Oslo velger å ikke følge alle rådene fra Helsedirektoriatet.

– Jeg vil jobbe sammen med Oslo kommune i tiden fremover slik at vi i fellesskap kan nå det som er vårt felles mål.

– Oppsiktsvekkende

KS-direktør Helge Eide er blant dem som reagert på Høies uttalelser. Han mener Høie må være tilbakeholden med å gripe inn i smittesituasjonen i Oslo.

– Det vil være oppsiktsvekkende om det gripes til slike tiltak nå, sa direktør for interessepolitikk i kommunesektorens organisasjon KS, Helge Eide, til NRK mandag.

Eide mener Oslo kommune tidligere har vist at de er villige til å innføre inngripende tiltak, og at det derfor ville være veldig overraskende om det kommer nasjonale tiltak.

Jussprofessor Hans Petter Graver mener at staten må overlate smittehåndteringen i Oslo til kommune.

– Staten kan ikke instruere kommunen her. Det er kommunens ansvar, sa Graver til NRK mandag.