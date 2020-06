En Instagram-konto har i to måneder delt over 50 videoer av unge som blir utsatt for vold til sine 3600 følgere.

Videoene viser tenåringer og unge voksne som blir brutalt sparket i ansiktet, jenter som ber andre jenter om å kysse skoene sine og avtalte slåsskamper med et stort publikum rundt.

Oslopolitiet som blir i gjennomsnitt tipset om to voldskontoer hver dag. Slike videoer er ulovlig å dele, men politiet sliter med finne ut av hvem som står bak kontoen. Det kan ta lang tid før de får IP-adressen til kontoen fra for eksempel Instagram.

Kjersti Rønholt er fungerende seksjonsleder i KRIPOS. Hun sier selv om det kan ta lang tid å få IP-adresser, så er sosiale medier-aktørene raske med å sende informasjonen når det f.eks. er snakk om drapstrusler. Foto: KRIPOS

Kjersti Rønholt er fungerende seksjonsleder i KRIPOS og jobber med politiets tilstedeværelse på nett. Hun sier deling av slike videoer er en økende trend og at det skjer over hele landet.

– Det er klart dette er en utfordring. Vi er bekymret både fordi de deler voldsvideoer, men også for den grove volden som skjer på videoene. Dette er vold som faktisk kan gjøre at barn og unge får varige men.

– Kan disse videoene bidra til mer vold?

– Barn og unge synes dette er stas og deler dette. Og det med at man får en viss popularitet av å figurere i disse voldsvideoene gjør oss bekymret for det, ja.

Instagram-kontoen har nå byttet navn, men har fortsatt de samme videoene. I skrivende stund har kontoen litt over 4400 følgere og 69 innlegg.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med kontoinnehaveren, men har ikke fått svar.

– Vil vise at man er stor

Tirsdag kom Medietilsynets rapport som sier at tre av ti unge mellom 13 og 18 år har sett noen planlegge eller gjennomføre slåsskamper i sosiale medier.

NRK har møtt to 18 år gamle menn som ønsker å være anonyme. De sier at voldsutøverne sprer frykt ved å dele slike videoer og at det gir dem respekt.

– Jeg tenker folk føler seg små og vil vise at man er stor. Skjønner du? At man ikke skal kødde med meg.

Den andre 18-åringen har selv vært vitne til vold som filmes flere ganger og er enig med kameraten om at voldsutøverne vil bli filmet for å bli fryktet.

– Noen liker å se på og noen vil vise at de er større.

– Hvorfor skjer denne volden?

– Det kan handle om damer ofte. Eller andre personlige ting som skjer mellom folk.

– Ungdommer synes videoene er kule

BEKYMRET: Miljøarbeider på Jordal ungdomsskole i Oslo, Kevin Naoum-Lewis, er bekymret for utviklingen. Foto: Fouad Acharki / NRK

Kevin Naoum-Lewis jobber som miljøarbeider på Jordal ungdomsskole i Oslo. Han sier ungdommene synes disse videoene er kule og de reagerer ofte med latter og ærefrykt når de ser på.

– Man ønsker en annen reaksjon fra ungdommene når de sitter og ser på videoene. Det er akkurat som det er en helt vanlig dag, en hverdag.