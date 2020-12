Overgrepssiktet jobbet i flere enn 50 barnehager

– Dette er svært grovt og det viser overgrep av veldig små barn med elementer av tortur, sier politiadvokat Børge Enoksen til NRK.

For snart ett år siden ble politiet oppmerksomme på ulovlig aktivitet på internett. To måneder senere tok de seg inn i hjemmet til en mann i 50-årene.

De pågrep mannen mens han lastet ned overgrepsvideoer.

Hjemme i mannens leilighet øst i Oslo gjorde politiet et av de største beslagene noensinne:

Opp mot 1,5 millioner filer med overgrepsmateriale

Flere enn 200 elektroniske enheter med lagringsplass

Opp mot 100 terabyte data

Mannen skal ha samlet overgrepsmateriale i flere tiår. Beslaget er et av det største politiet i Oslo har gjort. Foto: Christopher I. Sandøy / NRK

Dette skal mannen ha samlet og lastet ned fra internett gjennom flere tiår. Politiet omtaler innholdet i beslaget som noe av det verste som finnes på nettet.

Ville bare jobbe med barn

Mannen i slutten av 50-årene har i flere år jobbet som vikar i ulike barnehager. Gjennom et bemanningsbyrå har han fått jobb i flere enn 50 barnehager i Oslo.

På profilen sin i det sosiale nettverket Linkedin skriver han at han får god kontakt med barn, og at han ikke ønsker noen annen stilling enn fast stilling som barnehageassistent.

Politiet undersøker om han kan ha forgrepet seg på barn i disse barnehagene og har vært i kontakt med barnehagene og bemanningsfirmaet han har jobbet for.

– Vi kan ikke utelukke noe, men så langt har vi ikke funnet bevis på det. Dette er noe vi fortsatt jobber med, men vi anser det som usannsynlig at det har skjedd, sier politietterforsker Stian Riple.

Møtte gutter på nudiststrand

I tillegg til å jobbe i barnehager har mannen drevet svømmeopplæring for barn. Han skal også ha kommet i kontakt med gutter på naturiststrender.

– Han har opprettholdt kontakten med flere av dem. Vi har vært i kontakt med flere som forteller om seksuelle overgrep eller seksuelle krenkelser, sier Enoksen.

Mannen skal ha blitt venn med guttene og skapt et tillitsforhold til dem gjennom felles interesser. Videre skal han ha invitert guttene hjem til seg og fått dem til å utføre seksuelle handlinger på seg selv eller på ham.

Oslo-politiet har etterforsket saken i nesten ett år. Her er politiadvokat Børge Enoksen (t.h). Foto: Anders Fehn / NRK

Politiet undersøker også om mannen har knytninger til det pedofile nettverket «Boylove».

Det internasjonale miljøet er for voksne med seksuell interesse for unge gutter. NRK har tidligere skrevet om hvordan miljøet bruker hemmelige symboler for å kjenne hverandre igjen.

– Vi vet ikke hvor sterk tilknytning han har til dette miljøet eller hvordan hans deltakelse er, sier politietterforsker Stian Riple.

I beslaget har politiet blant annet funnet symboler som brukes av miljøet.

– Så vi vet at han har kjennskap til dette nettverket, sier Riple til NRK.

Etterforsker fortsatt saken

Mannen er nå siktet for å være i besittelse av enorme mengder overgrepsmateriale og for å ha forgrepet seg på en gutt under 14 år. Overgrepet skal ha skjedd på slutten av 90-tallet, og er dermed så lenge siden at politiet frykter han ikke kan dømmes for det.

– Vi mener dette skjedde da gutten ennå var 13 år. Men det er så lenge siden at hvis det skulle vise seg at gutten hadde fylt 14 da overgrepet skjedde, er saken foreldet og han kan ikke dømmes for det, sier Enoksen.

Politiadvokat Børge Enoksen. Foto: Anders Fehn / NRK

Isåfall kan politiet bare få han dømt for overgrepsmaterialet.

– Dette er et av de største beslagene vi noen gang har gjort, men strafferammen er bare på tre år. Det syns vi er for lavt for et så alvorlig forhold.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, Cathrin Sagen Aspaas. Hun ønsker ikke å kommentere saken, siden den fortsatt er under etterforskning. Der er dermed uklart hvordan mannen stiller seg til siktelsen.