Pedofilt miljø bruker hemmelige symboler for å kjenne hverandre igjen

NRK fortalte denne uken at politiet har rullet opp et omfattende pedofilt nettverk i Norge, som opererte i tjue år uten å bli avslørt.

Nettverket beskrives som meget avansert. Helt spesielt og helt nytt er nettverkets bruk av hemmelige tegn og symboler.

Det er spesielt et symbol som går igjen. Det har form som et spiralformet triangel, og skal forestille en voksen mann som omslutter en liten gutt. Det framgår av FBIs guide over tegn og logoer at enkelte pedofile bruker symbolet for å identifisere andre menn med samme seksuelle preferanser.

TRIANGEL: FBIs oversikt over symboler det pedofile miljøet har brukt i lang tid. Foto: FBI

Politiet sitter med bildebeslag av personer i det norske nettverket som bærer dette symbolet på ringer og smykker.

– Vi har sett at miljøet har brukt symbolikken i stor grad, både på nettsider og i hverdagen gjennom innkjøp av smykker og ringer, sier politioverbetjent Fredy Salazar ved e-sporgruppen i Oslo politidistrikt. Han leder etterforskningen av det pedofile nettverket.

LEDER: Fredy Salazar ved e-sporgruppen i Oslo politidistrikt. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

En annen logo minner om triangelet, men er utformet slik at det ser ut som den er tegnet av et barn. Den symboliserer en preferanse for enda yngre gutter. NRK er ikke kjent med at dette symbolet er funnet i det norske materialet.

Da politiet gjorde databeslagene kom de også over informasjon som viste at det norske nettverket var opptatt av et globalt pedofilt miljø.

– Vi fant brukernavn som ga oss innblikk i en større organisasjon på det åpne og det mørke nettet. Organisasjonens medlemmer kaller hverandre for «BoyLove» eller boylovere, sier Salazar.

Barn avbildet med symbol

Det er fra dette globale miljøet symbolene har sin opprinnelse. Mennene i «BoyLove»-miljøet er opptatt av gutter mellom 8 og 16 år, ifølge politiet. Symbolene brukes blant annet for å identifisere menn med samme legning i det offentlige rom.

– I materialet har vi også sett barn avbildet med denne symbolikken, sier etterforsker Salazar til NRK.

Etter det NRK forstår har politiet funnet triangelsymbolet på flere bilder i det gigantiske bilde- og video-beslaget.

– I hvilken grad har mennene i nettverket blitt kjent med hverandre på grunn av symbolikk?

– Det vi vet er at de har blitt kjent med hverandre gjennom forum på nettet, de har knyttet kontakt der, og det har gått over til det virkelige liv, sier etterforsker Salazar.

Politiet har identifisert norske barn på overgrepsbilder i det store beslaget som inkluderer millioner av bilder og videoer. Bildene er trolig fra hele verden.

Blå lys i Frognerparken

Et av bildene i politiets gigantbeslag er tatt i en av Norges mest besøkte turistattraksjoner, Vigelandsanlegget i Frognerparken i Oslo.

– De feirer den internasjonale «BoyLove»-dagen, der man blant annet setter ut stearinlys ved statuer av nakne barn. Dette har vi sett i Oslo, og det er et internasjonalt fenomen, sier Fredy Salazar.

BARN OG VOKSNE: En av mer enn 200 statuer i Vigelandsanlegget. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

«International BoyLove day» markeres to dager i året, rundt Sankthans og vintersolverv.

Psykologspesialist Pål Grøndahl har vært sakkyndig i mange saker som dreier seg om overgrep mot barn. For ham er dette en helt ny oppførsel.

– Det med ringer og symboler har jeg ikke vært ute for før. Det minner om en slags utviklet kreativitet. I retning av en veldig spesiell interesse som er utviklet over tid og fått lov til å la utvikle seg uten forstyrrelser fra omverdenen, sier Grøndahl.

Innrømmer noe

Advokat Thomas Klevenberg representerer underholdningsartisten som er en av de siktede i saken.

– Min klient erkjenner seksuell krenkelse mot de to guttene. Men selve hovedsiktelsen, som går på det elektroniske beslaget, erkjenner min klient ikke straffskyld for, sier Klevenberg.

Henrik Boehlke, som forsvarer den siktede ektemannen, sier at hans klient erkjenner straffskyld for nedlasting og besittelse av det beslaglagte materialet.