– Det er for tidlig å si, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg.

– Mye avhenger nå av hva hun foretar seg og sier de neste dagene. Forklaringen bør være god, sier Høyre-politikeren.

Over 3 millioner pr. meter

Fredag ble det kjent at Fornebubanen har blitt nesten 5 milliarder kroner dyrere siden bystyret ga grønt lys i september 2019.

Regner vi med inflasjon, er prisøkningen på nær 8 milliarder kroner.

Prisen er nå oppe i 26,4 milliarder kroner for drøyt åtte kilometer bane.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG). Foto: Terje Pedersen / NTB

Pengekrise

Nyheten slo ned sist fredag. Da hadde staten og politikere fra Oslo og Viken sittet sammen nesten hver mandag siden januar for å prøve å løse pengekrisen for kollektivutbyggingen i Oslopakke 3.

Fornebubanen er det desidert største og dyreste prosjektet i pakken i overskuelig framtid.

Dette er Oslopakke 3 Ekspandér faktaboks Oslopakke 3 er navnet på den store samferdelspakken for Oslo og tidligere Akershus.

Pakken sier hvordan bompenger, statlige midler og lokale bidrag skal fordeles.

Pakken inneholder store og små vei- og kollektivprosjekter, inkludert sykkelveier.

Den sikrer også penger til drift av Ruter og til vedlikehold av trikk og T-bane.

Oslopakke 3 ble sist revidert i 2016.

Det ble lagt til grunn 90 milliarder kroner i bompengeinntekter for perioden 2017-2036.

Også dengang ble det avtalt en bompengeøkning i to trinn. Det siste var utvidelsen av bompengesystemet med 52 nye bomstasjoner natt til 3. juni 2019.

Siden 2016 har bompengeinntektene sviktet dramatisk.

Innktektene er årlig over en milliard kroner lavere enn det som ble avtalt.

En viktig årsak er at elbilene har blitt mange flere enn man trodde og betaler langt mindre i bompenger.

Også timesregelen har hatt mer negative utslag for inntektene enn antatt. Den sier at man kan gjøre flere bompasseringer innen en time og bare betale for én.

I tillegg har en rekke prosjekter blitt dyrere.

Reforhandlingen i 2020 strandet på grunn av striden om E18 Vestkorridioren.

Staten, Oslo kommune og Viken fylkeskommune har forhandlet om en ny revisjon av pakken siden januar.

Mandag ettermiddag var planen å legge siste hånd på verket. Da skulle partene blant annet vært enige om hvor mye bompengetakstene må øke for å betale for kollektivtiltak.

På vent

Nå er forhandlingene i stedet satt på vent. Det skjer etter krav fra Høyre og gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg. Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi kan ikke forhandle om kronene i bomringen når milliardene på Fornebubanen er uavklarte. Det er som å øse en lekk båt.

– Hvilke prosjekter vil skyves på som følge av dette? Hvilke prosjekter skal forsinkes? Og ikke minst hvordan skal dette betales? Vi snakker tross alt om et prosjekt som har økt med 8 milliarder på få år, sier hun.

Visste i to møter

Hun reagerer spesielt sterkt på at rapporten der kostnadssprekken ble kjent for Sirin Stavs byrådsavdeling for miljø og samferdsel 18. mars.

Dovre Group Consulting, som har kvalitetssikret tallene, skriver dette selv i rapporten.

Etter det har det vært to forhandlingsmøter om Oslopakke 3.

– Jeg opplever at byråden har ført alle som har sittet i forhandlingene sammen med henne bak lyset når hun har forholdt seg taus om den gigantiske budsjettsprekken hun kjente til.

– Her har vi sittet og regnet og forhandlet på tall samtidig som hun har visst at de var feil, sier Anne Haabeth Rygg.

Byggegropa til Fornebubanen.

– Rapporten ikke endelig

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav sier at rapporten 18. mars var foreløpig. Den endelige fikk hun ikke før onsdag kveld i forrige uke.

– Det var ikke endelige tall, presiserer hun.

– Det var en dialog mellom kvalitetssikrer, Fornebubane-etaten og byrådsavdelingen for å avklare eventuelle misforståelser før de konkluderte. Vi avventet den endelige rapporten før vi la den fram for fylkestinget og bystyret og dermed forhandlingsutvalget.

– Både byrådet og fylkesrådet har vært opptatt av å sikre at alle i bystyret og fylkestinget får samme korrekte informasjon samtidig.

– Men Dovre skriver selv i rapporten at konklusjonen var den samme?

– Det kunne hverken vi eller Dovre vite på de tidspunktet, sier Stav og legger til at tallene også endret seg noe.

– Men dere visste at tallene var betydelig høyere enn det som var kjent i januar. Burde ikke det blitt meddelt forhandlingsutvalget?

– Vi har påpekt at det ville komme en kvalitetssikringsrapport og at vi ikke visste de endelige tallene. Det har vært et premiss i forhandlingene at vi måtte ta en fot i bakken når vi fikk de tallene.

– Og så ble de mye høyere enn alle forventet, sier Sirin Stav.

Mistillit

Sirin Stav etterfulgte partifellen Lan Marie Berg som miljø- og samferdselsbyråd i Oslo.

Berg måtte gå etter mistillit i bystyret.

Hovedbegrunnelsen for mistilliten var manglende informasjon om kostnadssprekken på Oslos nye vannforsyning.

Lan Marie Berg (MDG) satte i gang utsprengningen av byggegropa ved Fornebu stasjon Du trenger javascript for å se video. Lan Marie Berg (MDG) satte i gang utsprengningen av byggegropa ved Fornebu stasjon

– Det tegner et tydelig bilde av at vi har et byråd i Oslo som ikke evner å holde kostnadene nede. Ansvarlig prosjektstyring er et fremmedord for dem, sier Høyres Anne Haabeth Rygg.

Nå blir det krisemøte med alle gruppelederne onsdag morgen. Det er avtalt et nytt forhandlingsmøte torsdag.