Rekorddyr bensin og diesel – nå øker også bomprisene

– Veldig dyrt, sier Ahmed Saleh og fyller dieseltanken på Linderud i Oslo.

– Nesten 22 kroner. Noen har 23, 24, 25 kroner per liter. Og det vil bare øke.

DYR DIESEL: Med bompengeøkning på toppen vil Ahmed Saleh la bilen stå. Foto: Olav Juven / NRK Foto: Olav Juven / NRK

– Når jeg sier at også bomtakstene skal opp, hva sier du da?

– Da må jeg slutte å kjøre, og ta bussen eller T-banen på jobb. Det blir for dyrt. Men det blir tungvint med levering i barnehagen, sier han.

Også Inger Frøydis Falck-Ytter synes dieselprisen er ille og bompengeøkning nesten enda verre.

– Der jeg bor går det dårlig med busser, så det er ikke noe alternativ, sier hun.

DYR DIESEL: Inger Frøydis Falck-Ytter fyller tanken langs Trondheimsveien. Foto: Olav Juven

Forhandlinger

Men bilistene må finne seg i å betale mer i bompenger selv om detaljene fortsatt er stridstema i Oslopakke 3-forhandlingene som nå pågår.

Det skal være enighet om å stramme bompengeskruen i to omganger, opplyser kilder til NRK. Målet er at det skal skje 1. september 2022 og 1. januar 2024.

Det mest sannsynlige er at bilistene må ut med mellom 30 og 40 prosent mer.

Dette er et gjennomsnittstall og vil slå ut forskjellig for ulike typer bilister.

Det er ikke avklart hvordan økningen skal fordeles for eksempel mellom elbiler og fossilbiler, eller i og utenfor rushtid.

Vil redde kollektivsatsingen

Ved å betale mer i bompenger skal bilistene være med og redde kollektivsatsingen i Oslo-området.

– Det viktigste er å få råd til de viktigste kollektivprosjektene for Oslo, sørge for at utslippene går ned og lage et rettferdig bompengesystem.

– Så jobber vi med å finne ut hva det betyr i praksis, sier Andreas Halse, Oslo Aps mann i forhandlingene.

KOSTNADSSPREKK: At Fornebubanen blir 3 milliarder kroner dyrere skapte mer hodebry for Oslopakke 3-forhandlerne. Foto: Nicolas Tourrenc

Pengekrise

Bakteppet er pengekrisen i Oslopakke 3, som NRK har omtalt ved en rekke anledninger. Elbil-boomen er mye av grunnen.

Dette er Oslopakke 3 Ekspandér faktaboks Oslopakke 3 er navnet på den store samferdelspakken for Oslo og tidligere Akershus.

Pakken sier hvordan bompenger, statlige midler og lokale bidrag skal fordeles.

Pakken inneholder store og små vei- og kollektivprosjekter, inkludert sykkelveier.

Den sikrer også penger til drift av Ruter og til vedlikehold av trikk og T-bane.

Oslopakke 3 ble sist revidert i 2016.

Det ble lagt til grunn 90 milliarder kroner i bompengeinntekter for perioden 2017-2036.

Også dengang ble det avtalt en bompengeøkning i to trinn. Det siste var utvidelsen av bompengesystemet med 52 nye bomstasjoner natt til 3. juni 2019.

Siden 2016 har bompengeinntektene sviktet dramatisk.

Innktektene er årlig over en milliard kroner lavere enn det som ble avtalt.

En viktig årsak er at elbilene har blitt mange flere enn man trodde og betaler langt mindre i bompenger.

Også timesregelen har hatt mer negative utslag for inntektene enn antatt. Den sier at man kan gjøre flere bompasseringer innen en time og bare betale for én.

I tillegg har en rekke prosjekter blitt dyrere.

Reforhandlingen i 2020 strandet på grunn av striden om E18 Vestkorridioren.

Staten, Oslo kommune og Viken fylkeskommune har forhandlet om en ny revisjon av pakken siden januar.

Løser ikke alt

Alle i forhandlingene erkjenner at hele krisen ikke lar seg løse nå. Til det er gapet for stort.

Det vil i så fall kreve en bompengeøkning som ikke anses som politisk mulig.

Derfor er fokus å skrape sammen nok penger til det som er viktigst å få på plass på kort sikt:

Om politikerne klarer å finansiere Majorstua stasjon i denne runden er foreløpig uklart, får NRK opplyst.

USIKKERT: Ønsket er at ny Majorstua stasjon står klar til å ta imot Fornebubanen i 2027/2028. Det er det ikke sikkert det er penger til. Foto: MDH Arkitekter

Hvor mye som vil være igjen til sykkelveier, er også uavklart.

MDG ville ha mer

NRK er kjent med at Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) har ønsket å øke bompengene betydelig mer enn det som trolig blir resultatet.

Stav vil ikke la seg intervjue så sent i forhandlingene.

Det vil Anette Solli, gruppeleder for Viken Høyre.

– Vi har et høyt nivå allerede, sier hun om bompengene.

– Smertegrense

Solli frykter at noen blir ekstra hardt rammet, for eksempel pendlere utenbys fra som må gjennom flere bommer og ikke har råd til å bytte ut dieselbilen.

– Det er en reell smertegrense for hva de som ikke har råd til elbil, har råd til å betale i bommen.

– Det har blitt veldig mange elbiler som betaler halve prisen. Det betyr i virkeligheten at de som kjører fossilbil, må ta store deler av byrden.

Hvem skal ut?

Håpet er å bli enige i løpet av mars. Da vil fortsatt en rekke prosjekter være i det blå.

Ingen aner i dag hvem som skal betale for ny T-banetunnel gjennom Oslo, bane til Nedre Romerike, nye trikkelinjer og nye miljøtunneler.

Derfor blir det en ny forhandlingsrunde allerede i 2024. Da må trolig diskusjonen om å kutte i ønskelista tas for alvor.

– Oslo må ta ansvar

Flere mener at Oslo kommune må betale mer av egen lomme. Det er nemlig i hovedstaden behovene er aller størst.

– Bompengene kan ikke dekke alt, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Hun er bekymret både for kollektivprosjekter og for miljøtunneler som den på Røa.

– Tar vi ikke penger fra bykassa nå, må vi skyve disse prosjektene enda lenger fram i tid, sier Haabeth Rygg.

Aps gruppeleder Andreas Halse sier at byrådet har økt tilskuddene til Ruter og satset mye mer på sykkelveier enn det forrige.

– Men vi kan ikke love penger som ikke er satt av i budsjettet, som Høyre gjør. Sånn kan man ikke styre en by, sier Halse.