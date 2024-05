Kort oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Jobbsjansen, et arbeidstreningsprogram for innvandrerkvinner, får 20 millioner kroner ekstra i revidert budsjett.

Programmet, som styres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), har som mål å hjelpe innvandrerkvinner ut i arbeidslivet.

Sara Abdul Amir, som kom til Norge fra Romania i 2015, er en av de som har fått hjelp av Jobbsjansen til å finne jobb.

De ekstra midlene vil muliggjøre ca. 240 nye stillinger, noe som betyr at 240 flere mennesker får mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mener dette er viktig både for å få flere hender i arbeid, men også for å bidra til god integrering.

Jobbsjansen gir veiledning i jobbsøking, inkludert hvordan man skriver en jobbsøknad og hva man sier på et jobbintervju. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Etter at Sara Abdul Amir kom fra Romania til Norge i 2015 var hun lenge hjemmeværende med barn.

Men hun savnet arbeidslivet.

I lang tid prøvde hun å finne en jobb. Det skulle vise seg å være vanskelig – frem til hun fikk veiledning.

– Å delta i Jobbsjansen hjalp meg med å oppdatere CV-en min, fylle ut søknader og å finne jobb, sier hun.

I dag arbeider hun som resepsjonist ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foreløpig er det på vikarkontrakt, men hun håper på fast jobb.

I JOBB: Etter mange år med jobbsøknader, er nå Sara Abdul Amir i jobb. Og hun stortrives. Foto: Hallgeir Braastad

Vil ha flere i jobb

Jobbsjansen er et arbeidstreningsprogram som styres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det ble startet i 2007 og hjelper innvandrerkvinner ut i arbeidslivet.

Nå gir regjeringen mer penger til ordningen.

– I revidert budsjett kommer det 20 millioner ekstra. Det er ca. 240 stillinger, som betyr at 240 mennesker får mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Ministeren er på besøk på arbeidsplassen til Amir for å se hvordan det går. Hun er spent på potensial Jobbsjansen får med større budsjett.

– Dette er enormt viktig, både for at vi får flere hender i arbeid, men også for at folk kan bli godt integrert og klare seg selv, sier hun.

VIKTIG SATSNING: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna er spent på hva Jobbsjansen kan få til med flere midler. Foto: Hallgeir Braastad

Viktig for integrering

Også Marthe Scharning Lund, gruppeleder i Oslo Arbeiderparti, er begeistret for programmet, og sier det er stort behov.

STORT BEHOV: Marthe Scharning Lund mener arbeidet Jobbsjansen gjør er veldig viktig. Foto: Hallgeir Braastad

– Vi har mange innvandrerkvinner i Oslo som sliter med å få seg jobb, eller kanskje har tenkt at de ikke skal ut i jobb.

Hun mener det er bedre for familienes økonomi om flere kvinner får jobb, men at det også har en annen stor fordel.

– Som Amir forteller oss her: det er fantastisk å gå på jobben, snakke med andre mennesker, ha et sosialt liv og å få utvikle seg, sier hun.

Mye nytt å lære

Da Amir kom til Norge hadde hun allerede en fullført bachelorgrad i ledelse og turisme fra Romania. Da skulle det kanskje være enkelt å finne en jobb i Norge, kan man tenke, men i et nytt land er det mye nytt å lære.

– Jeg tror mange kan glemme at det er kulturforskjeller også i jobbsøking, sier prosjektmedarbeider i Jobbsjansen, Brit Kjerschow Jenvne.

STORT SAMARBEID: Brit Kjerschow Jenvne er prosjektleder i Jobbsjansen. Her sammen med Amir og politikerne. Foto: Hallgeir Braastad

Hun synes det er morsomt å se hvor bra det går med Amir i den nye jobben.

– De vi jobber med i Jobbsjansen er flinke damer som bare trenger hjelp og veiledning over målstreken, sier hun.

Det kan være helt enkle ting som hvordan man skriver en jobbsøknad, hvor man finner jobber og hva man sier på et jobbintervju de hjelper til med på Jobbsjansen, forklarer Jenvne.

– Helt sånne enkle og praktiske ting som det kan være veldig annerledes fra land til land, også innad i Europa, sier hun.

Håper på fast jobb

Lajla Tunaal White er forskningssjef i NINA. Og hun er Amirs sjef.

– Det har vært veldig fint å ha henne her. Nå går hun på nok et norskkurs, denne gang for viderekommende, slik at hun kan ta på seg enda flere arbeidsoppgaver, sier hun.

FORNØYD ARBEIDSGIVER: Amirs sjef, Lajla Tunaal White, er veldig fornøyd med å ha Amir med på laget. Foto: Hallgeir Braastad

Amir har nå vært vært resepsjonist i NINA i åtte måneder. Målet er at den midlertidige jobben kan bli permanent.

– Jeg krysser fingrene for at jeg kan få fast jobb her, sier hun håpefult.

White legger ikke skjul på at det skje.

– Vi håper at Amir vil bli hos oss. Vi vil jobbe videre med henne og utvikle hennes rolle, sier hun med et smil.