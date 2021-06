Byrådet i Oslo går av

– Da er vi i en situasjon som er spesiell og alvorlig for byen, sier ordfører Marianne Borgen.

– Jeg konstaterer at et flertall har uttrykt mistillit mot Lan Marie Berg. Jeg trekker da konklusjonen at byrådet går av, sa Johansen da avstemningsresultatet ble kjent.

32 representanter stemte for mistillit. 27 stemte mot.

Oslo får forretningsministerium

– Det er mitt ansvar å ta initiativ til at det dannes nytt byråd, sier Oslos ordfører Marianne Borgen (SV).

De neste dagene skal hun snakke med samtlige gruppeledere i bystyret. De skal drøfte hva som skal gjøres og hvem som skal få i oppdrag å danne et nytt byråd.

– Jeg vil minne om at bystyrets sammensetning ikke har endret seg. Det politiske grunnlaget i bystyret er helt likt, sier Borgen.

Kan Raymond Johansen få forespørsel om å danne nytt byråd?

– Det er et alternativ, men vi skal drøfte dette i morgen.

Forretningsministerium er betegnelse på den funksjonen en regjering/byregjering får fra den har søkt avskjed til ny regjering er utnevnt.

Johansen stilte kabinettsspørsmål

Fremskrittspartiet innledet debatten i Oslo bystyre onsdag. De var først ute med mistillitsforslag mot Lan Marie Berg.

Da byrådsleder Raymond Johansen fikk ordet, var det teknisk trøbbel på det videooverførte bystyremøtet.

Johansen sa at det kan være gode grunner for løpende dialog med bystyret.

– I dette tilfellet, basert på prosjektets størrelse, kompleksitet og viktighet, kunne det vært klokt å involvere bystyret på en egnet måte tidligere. Det har byråden selv også sagt i sin høring, sa Johansen.

Han avsluttet med å stille kabinettsspørsmål.

– Jeg har full tillit til Lan Marie Berg. Det betyr at et flertall for mistillit mot henne betyr at byrådet går av.

Rødt fastholdt mistillit

Tirsdag ble det klart at et flertall i bystyret ikke lenger har tillit til miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Bakgrunnen er at Oslos nye vannforsyningsanlegg blir 5 milliarder kroner dyrere enn først planlagt.

Byrådet har plikt til å informere bystyret i store og alvorlige saker. Som miljø- og samferdselsbyråd er Lan Marie Berg politisk ansvarlig for prosjektet.

Gruppeleder Eivor Evenrud i Rødt gjentok i dagens bystyremøte at de ikke har tillit til MDG-byråden.

– Vi anbefaler henne å trekke seg nå som hun vet det er flertall. Vi har ikke tillit og vil støtte mistillitsforslaget, sa hun i dagens møte.

Rødt hadde på forhånd varslet at de ikke ville la seg presse til å stemme mot mistillit, selv om Raymond Johansen truet med at byrådet ville gå av.

I dagens bystyremøte ble det klart at alle partiene som på forhånd støttet mistillit, fastholdt dette selv om byrådslederen varslet kabinettsspørsmål.

Også Kristelig Folkeparti stilte seg bak dette.

Mener selv hun har gjort jobben sin

Selv mener Berg at hun ikke har brutt informasjonsplikten.

I et facebookinnlegg skrev hun blant annet at hun mener hun kun har gjort jobben sin, og at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon og en opplyst sak raskt.

I innlegget gikk hun også hardt ut mot det hun mener er forskjellsbehandling.

– Det er vanskelig å forstå at kostnadssprekker som møtes med skuldertrekk når de begås av borgerlige statsråder, blir omtalt som skandaler når de begås av en grønn byråd.

I forrige uke tok Lan Marie Berg selvkritikk på at hun burde ha informert bystyret i Oslo tidligere om budsjettsprekken.

– Det er en lærdom jeg vil ta med meg, sa Berg.

Hva er mistillit og kabinettsspørsmål?

Et mistillitsforslag kan stilles av folkevalgte i f. eks. bystyrer eller på Stortinget. Mistillitsforslag fremmes hvis de mener de ikke har tillit til den valgte ledelsen - for eksempel regjeringen eller byrådet. Mistillit kan også rettes mot enkeltpersoner i ledelsen. For eksempel har byråd Lan Marie Berg i Oslo fått rettet to mistillitsforslag mot seg. Hvis et mistillitsforslag får flertall når det stemmes over, må den eller de forslaget var rettet mot gå av. Ofte er det vanlig at hvis én minister eller byråd må gå av, velger hele ledelsen å gjøre det. Det kalles kabinettsspørsmål og varsles av for eksempel statsministeren eller byrådslederen. Målet er å få flertallet til å stemme nei til mistillit. I 1963 ble regjeringen Gerhardsen felt av et mistillitsforslag etter Kings Bay-ulykken på Svalbard. John Lyng fra Høyre (til venstre) overtok som statsminister i fire uker.

Har fått kritikk for dårlig informasjon før

Det er bare et halvt år siden det første gang ble rettet mistillit mot Lan Marie Berg.

Da hadde NRK avslørt hundretusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Over 15.000 av dem var i etatene Berg har ansvaret for.

Også da ble hun anklaget for brudd på informasjonsplikten overfor bystyret.

Hun ble likevel sittende – med et nødskrik. Men beskjeden fra bystyret var klar: Vi vil ha informasjon tidligere, ikke når du mener vi kan få den.