– Det har vært utrolig positivt å se så rask respons fra fjern og nær, sier Julie Bäckstrøm i HR-avdelingen til Sarpsborg kommune.

Kommunen har opplevd en stor pågang av mennesker som vil bidra når massevaksinasjon av befolkningen starter opp etter nyttår.

Sarpsborg har oppfordret folk med helsefaglig bakgrunn til å melde seg for å bistå. Så langt har 77 personer sendt inn søknad, men enda flere har gitt beskjed om at de vil søke.

Julie Bäckstrøm i HR-avdelingen til Sarpsborg kommune er glad for responsen fra de frivillige. Foto: Privat

– Det er utrolig flott å se. Det er fremdeles en stor dugnadsånd der ute. Dette er folk som ser behovet og ønsker å bidra, sier Bäckstrøm.

Kommunen har blitt kontaktet av både leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer, farmasøyter og medisinstudenter.

– Helsedirektoratet syns det er veldig positivt at så mange ønsker å bistå i det viktige arbeidet med vaksineringen av befolkningen, og så må kommunene sikre at personellet brukes på en forsvarlig måte, sier direktør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Sykepleier Tommy Martiniussen i Sarpsborg er en av sykepleierne som står for vaksineringen av sykehjemsbeboere. Han kan få flere kolleger etter nyttår. Foto: Rune Fredriksen/NRK

FHI: – Ingen problemer av noen art

Vaksineringen av norske innbyggere startet da Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo ble vaksinert søndag, og fortsatte med 96 år gamle Ada Løkke på Tingvoll sykehjem i Sarpsborg mandag.

Samme dag kunne Fredrikstad, Hvaler, Ringsaker, Stange og Hamar sette de første sprøytestikkene.

– Vi har ikke fått rapportert om problemer av noen art. Vi er glade for at dette viktige arbeidet nå er i gang, og kommunene gjør nå en kjempejobb med å få planlagt og gjennomført den praktiske delen av vaksineringen ute i kommunene, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Avdelingsleder Line Vold i FHI er fornøyd med starten på vaksineringen i Norge. Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

Tirsdag morgen landet det første flyet med covid-19-vaksine for direkte distribusjon videre til hele Norge.

Den skal fordeles ut til andre kommuner som er klare til å starte vaksinering av beboere i sykehjem og eldre over 85 år etter nyttår. Onsdag bestemte FHI at helsepersonell i nær pasientkontakt skal få vaksine samtidig med beboere på sykehjem.

– Vi vil motta ytterligere 35.000 doser denne uka, og så 40.000 doser per uke fremover. Arbeidet starter altså nå, og vi vil gradvis få tilbudt vaksine til stadig flere, sier Vold

Dette er den opprinnelige rekkefølgen for vaksinasjon Ekspandér faktaboks Beboere i sykehjem

Eldre over 85 år

Eldre over 75 år

Eldre over 65 år

Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som øker risiko for alvorlig sykdom og død.

Generell befolkning 18-64 år. Helsepersonell vil bli prioritert hvis smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. Kommunen jobber med å skaffe oversikt over disse.

Planlagt for en rekke scenarioer

Det vil ta noe tid før alle får tilbud om vaksine. Men kommunene er allerede i gang med å planlegge hvordan de skal gjennomføre en massevaksinering av innbyggerne.

Flere kommuner er allerede i en presset situasjon med mangel på helsepersonell. Det vil derfor kunne bli behov for mange frivillige med ulik kompetanse.

– Siden starten av pandemien vet vi at mange har registrert seg som frivillige hos sine respektive kommuner og i nasjonalthelsepersonell.no. Vi vet også at det er et behov for ekstra personell til ulike oppgaver som følge av covid-19, sier Torgersen i Helsedirektoratet.

I Kristiansand og Bergen har kommunene foreløpig inngått beredskapsavtaler med lokale Røde Kors om å bidra til blant annet smittesporing, testing og organisering.

– Det kan også være aktuelt å inngå avtaler med frivillige organisasjoner i forbindelse med vaksineringen. Det vil bli annonsert etter helsepersonell rett over nyttår, men det er allerede flere som har meldt sin interesse, skriver kommunaldirektør Kjell Andreas Wolff i Bergen kommune.

Tromsø og Oslo vurderer fortløpende behovet for å be om ekstra bistand fra frivillige når vaksinasjonen setter i gang for fullt.

– Behovet vil avhenge av volumet av vaksiner fremover. Vi gjør kontinuerlige vurderinger med tanke på bistand, og har planlagt for en rekke scenarioer fremover, skriver kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup i Helseetaten i Oslo kommune.

Trenger mange ekstra

Trondheim kommune har lagt ut en annonse der de søker helsepersonell som ønsker å stille seg og sin kompetanse til midlertidig disposisjon. De har foreløpig fått over 200 søknader.

– Vi er veldig fornøyd med responsen. Vi vurderer fortløpende om det er behov for å legge ut en egen annonse for å be om hjelp til vaksinering, og også om vi kan bruke de vi allerede har knyttet til oss til andre oppgaver, sier kommunesykepleier Gørill Tranås i Trondheim kommune til NRK.

I Sarpsborg kommune vil de ha behov for hjelp til å sette selve vaksinen, til å forberede dosene som skal settes og registrere alt i kommunens datasystemer.

– Dette er noe vi gjør utenom de ordinære tjenestene våre, så vi trenger mange ekstra personer. Vi skal vaksinere over en lang periode, så det er behov for folk helt frem til sommeren, sier Bäckstrøm.