– Det gikk helt fint, svarte Svein Andersen på spørsmål fra statsminister Erna Solberg om hvordan det var å få det historiske stikket, sekunder etter at det ble satt.

Rundt en halvtime senere har Andersen vært på observasjon, for å undersøke om han har fått noen bivirkninger.

– Jeg har ikke merket noen reaksjoner etter sprøyten foreløpig, sier Andersen.

Lege Ingvild Glende Svanstrøm forklarer at den første halvtimen etter en vaksine er satt, er mest kritisk.

Ikke fått reaksjoner den første halvtimen

– Det er kanskje den viktigste fasen. Den mest alvorlige reaksjonen er en alvorlig allergisk reaksjon, og den kommer vanligvis i løpet av den første halvtimen, sier Svanstrøm, og understreker at Andersen vil bli fulgt tett de neste timene.

Andersen anbefaler alle å ta vaksinen, og sier det ikke er noe å være redd for.

– Absolutt. Det var ikke noe smerte forbundet med det. Ikke noe mer enn en vanlig vaksine, sa Andersen.

– Det er litt rart. Man blir nesten en historisk person. Det er en god følelse egentlig. Nesten som å være den første som gikk på månen, sa Andersen til pressen etter stikket.

Her settes det første sprøytestikket i Norge av sykepleier Maria Golding. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Svein (67) er historisk: – En god følelse

67-åringen forteller at han ytret tidlig et ønske om å ta vaksinen, og at han senere ble spurt om han ville være den første i Norge til å gjøre dette.

– Jeg måtte samtykke til at jeg ville ta vaksinen. Det var jo frivillig. jeg ble ikke dyttet foran, det ble jeg ikke. De oppfordret, men det var frivillig, sier han og legger til at han aldri var i tvil om at han vill ha vaksinen.

Nå venter enda en dose om tre uker, før Andersen er skikkelig vaksinert.

Det var sykepleier Maria Golding som fikk æren av å sette den historiske vaksinen på Andersen.

– Jeg tenker at det er et ærefullt oppdrag å få. Å sette vaksiner er noe vi gjør mye, det er noe vi kan, sier hun.

– Var du mer nervøs for denne enn for andre vaksiner du har satt?

– Jeg tror ikke jeg hadde vært det hvis ikke det hadde sittet et stort pressekorps foran meg.

Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo fulgte med over videolink. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Sykepleieren som satt sprøyten: – Et ærefullt oppdrag

En spent byrådsleder i Oslo fortalte til NRK i minuttene før det historiske øyeblikket at det «kribler i hele kroppen».

– Detter en fantastisk stor dag! Dette er starten på slutten, selv om det er lenge igjen, så har den første vaksinen kommet. Det skal vi glede oss over, sa Raymond Johansen.

Etterpå var Johansen fortsatt fornøyd, men minte om at det fortsatt er en vei å gå.

– Dette er en gledens dag, men vi har tøffe måneder foran oss. Dette er ikke over, men i dag kan vi glede oss over at vaksinen er satt og at dette er i gang, sa han.

Erna Solberg beskrev øyeblikket som en seier for vitenskapen.

– I en tid der mange stiller spørsmål ved vitenskapen, så har denne vist seg det gode arbeidet som skjer ved vaksineutvikling. Det er en seier for samarbeidet vi har hatt mellom mange land og mye farmasøytisk industri, for å få dette frem, sa hun.

Svein Andersen (67) på vei inn til å få den historiske vaksinen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Solberg: – En frigjøringsdag

– Det er en frigjøringsdag. Når vi har en vaksine, så kan vi ta hverdagen tilbake igjen. Når vi får nok vaksinert, så vil vi kunne klare å ta vekk de restriksjonene vi fortsatt må ha.

Geir Bukholm, smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet, sa i NRKs studio før vaksinasjonen at vi nå har nådd en viktig milepæl. At vaksineringen skjer allerede nå har overrasket mange fagfolk.

– Bare for måneder siden tenkte vi at dette ville skje ut på våren 2021 i beste fall. Så det at vi kan sitte her i dag og kan sette den første vaksinen, det er ganske flott, sa Bukholm.

Også assisterende helsedirektør Espen Nakstad legger vekt på vi nå tar første skritt ut av pandemien.

– Det betyr mye for dem på sykehjemmene at de etterhvert kan få besøk igjen, og leve mer normalt med besøk, sier Nakstad til NRK.

Her ankommer vaksinene Ellingsrudhjemmet

– Betyr mye å kunne få besøk på sykehjemmet

Også statsministeren, som overvar vaksinasjonen via videolink, understrekket at sykehjemmene kan begynne å åpne for mer besøk når de andre dosene er på plass.

Det er Andersen glad for.

– Det har mye å si at jeg kan få besøk. At de som skal på besøk slipper å planlegge mange dager i forveien, sa han etter vaksinasjonen.

Nakstad tror mange vil slutte opp om vaksinene når de etter hvert får tilbud om det.

– Det er rapportert om vanlige bivirkninger, det er jo at immunforsvaret jobber. Det er en helt naturlig reaksjon på en vaksine. De mer sjeldne bivirkningene følger man med på, men det er ikke rapportert om mange bivirkninger for disse vaksinene hittil. Men man må fortsette å følge med på det selvsagt, sier Nakstad.

Den ordinære vaksineringen starter i morgen, og de kommende dagene vil 5.000 eldre få vaksinen.

Europa i gang

Vaksinen, utviklet av Pfizer og Biontech, skal nå fordeles på sju østlandskommuner.

I første omgang er det sykehjemsbeboere som skal vaksineres. I tillegg til Oslo får Stange, Hamar, Ringsaker, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler vaksinedoser fra den første leveransen. Disse starter vaksinering mandag.

De første 10.000 vaksinedosene kom til Norge 26. desember og blir fordelt på rundt 5.000 personer, som får én dose nå og én dose om tre uker, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Også ellers i Europa pågår det vaksinering. De første vaksinestikkene ble søndag morgen delt ut til eldre, ansatte i helsevesenet og politikere, som ville forsikre befolkningen om at vaksinasjonen er trygg.