Helsepersonell får vaksinen først sammen med de eldste

Vaksineringen av helsepersonell vil starte i uke to.

– Det som skjer nå er at man sidestiller grupper av helsepersonell, forholdsvis små grupper, med pasienter på sykehjem, i forhold til vaksinedoser som er tilgjengelige. Dette er personer som er helt avgjørende for å beholde kapasitet i helsetjenesten, også i forhold til økt smitte. Det sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag.

Stoltenberg kaller dette en «føre-var-beslutning». Det tar seks uker før en vaksine er fullt effektiv. På grunn av det økende smittetrykket vil man ikke risikere at helsepersonell i kritiske roller blir syke, og ikke kan være på jobb.

Smitten i Norge har økt med 6–7 prosent i uka de siste ukene. I inneværende uke venter FHI at økningen vil bli enda større, og den kan fortsette å øke i ukene som kommer.

Setter av en andel doser

I første omgang settes det av vaksiner til 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan primærhelsetjenesten få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene.

– Det er foreløpig ikke nok vaksiner til alt helsepersonell i landet, og det må derfor gjøres prioriteringer innad i gruppen. FHI har utarbeidet forslag til kriterier som kan være til hjelp for å prioritere, sier Camilla Stoltenberg.

Det er helseforetakene og kommunene som avgjør hvilke grupper helsepersonell som skal få vaksinene.

– Det har vært kjent i kort tid at det er mulig å ta ut flere doser per vaksineglass. Vi har fattet beslutningen om at vi kan ta ut flere doser fra et glass, og det betyr at det er tilgang til flere doser enn det vi trodde for kort tid siden, sier Camilla Stoltenberg.

Etter hvert som det kommer flere vaksiner på markedet, regner FHI med at det vil komme flere vaksinedoser til Norge.

Opprinnelig vaksinasjonsplan

I vaksinasjonsplanen fra FHI som kom rett før jul, ble det bestemt at alle beboere på sykehjem skulle få vaksinen først. Helsepersonell skulle prioriteres hvis smittepresset øker. Nå skal også helsepersonell prioriteres.

Dette er den opprinnelige rekkefølgen for vaksinasjon Ekspandér faktaboks Beboere i sykehjem

Eldre over 85 år

Eldre over 75 år

Eldre over 65 år

Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som øker risiko for alvorlig sykdom og død.

Generell befolkning 18-64 år. Helsepersonell vil bli prioritert hvis smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. Kommunen jobber med å skaffe oversikt over disse.

Vaksinasjonen er i full gang på sykehjemmene i flere kommuner, blant annet i Oslo. Sju Østlandskommuner fikk vaksinene først.

En undersøkelse gjort av Kantar for NRK før jul, viste at befolkningen ønsker at helsepersonell skal få koronavaksinen først. Drøyt 1600 personer svarte på undersøkelsen.

De ble bedt om å rangere rekkefølgen på dem som bør få vaksinen først. Resultatet ble: Helsepersonell, syke, eldre, regjeringen, folk i tettbygde strøk eller andre. 44 prosent mente at helsepersonell bør stå først i køen og får klart mest støtte.

Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland, kommenterte undersøkelsen med at korona først og fremst er farlig for de gamle, og at dødeligheten er mye høyere her enn i yngre grupper.

– Gjennom vaksinasjonsprogrammet så ønsker vi først og fremst å beskytte de som kan få veldig farlig sykdom. Vi må ta dem først, men så kommer helsepersonell og andre syke raskt etter det, sa Aavitsland.

Nå er helsepersonell i kritiske stillinger sidestilt med denne gruppen.