Her kommer 1460 koronadoser til Vestland: – Dette er verdifull vare

– Dette er en verdifull vare, og vi må sørge for at alt kommer til nytte for de som skal ha det. Det ville være trist om vi mistet noen av disse dosene, sier fagdirektør i Sjukehusapoteka Vest, Christer Bakke Frantzen.

Han står ansvarlig for ankomsten av koronavaksinen til Vestland og Bergen.

Og ankomsten er preget av hemmelighold og strengt sikkerhetsoppbud.

Haukeland sykehus vil holde hemmelig hvor vaksinen sendes og skal lagres.

1460 doser i første last

I første omgang er det 292 glass inneholdende 1460 doser som nå kommer til Bergen og skal fordeles på hele Vestlandet.

Flyet med vaksinene landet på Bergen lufthavn Flesland like før klokken ni tirsdag morgen. Flyet kom fra København via Stavanger.

NRK forklarer Når og hvordan får vi nordmenn vaksine mot korona? for svar Vaksineringen startet 27. desember, da Svein Andersen (67) fikk Norges første koronavaksine. Hvordan skjer vaksineringen? De som får tilbud om vaksine, blir kontaktet. Man får først en dose, så en dose til etter tre uker. Vaksinen er frivillig og den er gratis. Hvem får vaksine først? De eldste får først, de som bor på sykehjem er prioritert. Så de over 64 år, samt yngre som har underliggende sykdommer. Deretter helsepersonell. Før påske er planen at 70 % av folk i risikogruppen skal være vaksinert. Det avhenger av at Norge får nok vaksinedoser til det. Hvordan vet jeg om jeg er prioritert og får vaksinen? Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen. Er du ikke i risikogruppen, får du trolig tilbud om vaksine mellom påske og sommeren. Det kommer ulike vaksiner. Kan jeg velge hvilken jeg vil ha? Helsemyndighetene bestemmer det ut fra hvilke vaksiner som er tilgjengelige og hvilke som egner seg best til ulike grupper. Hvis jeg ikke får tilbud om vaksinen - kan jeg likevel få den hvis jeg betaler selv? Nei, det er ikke mulig å kjøpe seg fremover i køen. Hva med bivirkninger? Myndighetene har lovet å være åpne om eventuelle bivirkninger når de får informasjon om det. Så langt under testing er det ikke meldt om alvorlige bivirkninger på vaksinene som er mest aktuelle for Norge. Slik virker vaksinen: Forrige kort Neste kort

Selv om lossingen av flyet ellers fremstod som et rutineoppdrag for bakkemannskapene på flyplassen, la ikke de ansatte på Flesland skjul på at stemningen var både spesiell og preget av glede.

– Det er godt at vaksinene endelig kommer til Bergen. Nå er det lys i tunnelen og forhåpentligvis kan vi komme tilbake til et normalt samfunn snart, sier avdelingsleder Kay Sjøstrand i Aviator på Bergen lufthavn.

Vaksinen skal nå gjennom tollen på flyplassen. Deretter vil den bli fraktet til Haukeland universitetssjukehus, hvor den skal lagres på et hemmelig sted.

NETTOPP LANDET: Her har flymaskinen fra København akkurat landet på rullebanen på Flesland. Du trenger javascript for å se video. NETTOPP LANDET: Her har flymaskinen fra København akkurat landet på rullebanen på Flesland.

Hemmelighold

Vaksinen er ventet å være framme på Haukeland i 12-tiden.

– Vi ønsker ikke gå inn på nøyaktig hvor den skal lagres. Det er også forholdsregler rundt transport og utsendelse som gjør at vi ivaretar sikkerheten på best mulig måte, sier Frantzen.

En annen grunn er at vaksinen krever spesielle oppbevaringsforhold.

– Den skal lagres ved -70 grader før den skal sendes ut til de som skal bruke den. Derfor vil vi unngå svinn, sier Frantzen.

FØLG DIREKTE: Følg direkte frem til klokkken 13, når det holdes pressekonferanse og når vaksinen ankommer Haukeland sykehus. Du trenger javascript for å se video. FØLG DIREKTE: Følg direkte frem til klokkken 13, når det holdes pressekonferanse og når vaksinen ankommer Haukeland sykehus.

Venter flere leveranser

Senere i dag vil ledelsen ved Haukeland universitetssjukehus komme med mer informasjon om vaksinen og hvordan den oppbevares, ifølge kommunikasjonsdirektør Erik Vigander.

Koronavaksinen som nå settes i Norge er utviklet av Pfizer/BioNTech og ble formelt godkjent for bruk i Norge og EU-land 21. desember. De første ti tusen dosene kom til Norge andre juledag.

Dagen etter ble de første dosene satt. Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo ble den aller første i Norge som fikk koronavaksinen.

HER BLIR SVEIN HISTORISK: Svein (67) fikk Norges første koronavaksine: – Som å være den første på månen Du trenger javascript for å se video. HER BLIR SVEIN HISTORISK: Svein (67) fikk Norges første koronavaksine: – Som å være den første på månen

Ifølge Frantzen er det ventet videre leveranser av vaksinen gjennom første og andre kvartal i 2021.

– Senere vil det forhåpentligvis også bli tilgang på andre vaksiner fra andre produsenter, dersom de blir godkjent, sier Frantzen.