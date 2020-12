Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Tenk på det, ikke noe gråt engang. Det var virkelig moro, smilte 96 år gamle Ada Løkke etter å ha blitt stukket i armen av sykepleier Tommy Martiniussen.

Den spreke 96-åringen er beboer på Tingvoll sykehjem i Sarpsborg og var den første utenfor Oslo som fikk koronavaksinen mandag.

Hun følger etter beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo, Svein Andersen (67), som søndag ble den første til å få koronavaksinen her til lands.

Løkke i Sarpsborg innrømmer at hun var nervøs før hun fikk vaksinen.

– Jeg begynte å tenke på hva det betyr å stille opp for denne saken. Men det gikk dette også. Jeg håper dette kan være med på å stanse smitten, smiler hun.

Fra mandag skal også de første innbyggerne i Fredrikstad, Hvaler, Ringsaker, Stange og Hamar få satt de første sprøytestikkene.

– Dette er en viktig historisk begivenhet og en milepæl for oss. Det markerer starten på slutten for denne pandemien, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad.

Fortsetter med flere sykehjem i Oslo

Mens Ellingsrudhjemmet var aller først ute søndag, starter Cathinka Guldberg-senteret, Vinderen bo- og servicesenter og Økernhjemmet og Lillohjemmet i Oslo vaksinering av sine beboere mandag.

– Jeg kjente ingenting. Det gikk veldig bra, sier 87 år gamle Bjørg Vigdal. Hun var førstemann ut av totalt 64 beboere på Lillohjemmet på Grefsen.

Hun sier til NRK at dette er et øyeblikk hun lenge har sett frem til.

– Jeg håper det kan hjelpe mange, sier hun.

Bjørg Vigdal var den første som ble vaksinert på Lillohjemmet i Oslo. Foto: Nadir Alam/NRK

Ved hennes side sitter sønnen Trond Vigdal som sier han er glad for at moren fikk tilbud om vaksine.

– Det var spesielt og litt uventet, men det er veldig fint at hun fikk være en av de aller første, sier han.

Neste uke vil ytterligere 25 sykehjem få vaksinen i hovedstaden.

– Dette er en stor solskinnsdag, til tross for at det regner litt ute. Dette er begynnelsen på veien ut av koronaen. Det er en stor dag, sier Oslohelsebyråd Robert Steen (Ap).

NRK forklarer Når og hvordan får vi nordmenn vaksineres mot korona? for svar Vaksineringen startet 27. desember, da Svein Andersen (67) fikk Norges første koronavaksine. Hvordan skjer vaksineringen? De som får tilbud om vaksine, blir kontaktet. Man får først en dose, så en dose til etter tre uker. Vaksinen er frivillig og den er gratis. Hvem får vaksine først? De eldste får først, de som bor på sykehjem er prioritert. Så de over 64 år, samt yngre som har underliggende sykdommer. Deretter helsepersonell. Før påske er planen at 70 % av folk i risikogruppen skal være vaksinert. Det avhenger av at Norge får nok vaksinedoser til det. Hvordan vet jeg om jeg er prioritert og får vaksinen? Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen. Er du ikke i risikogruppen, får du trolig tilbud om vaksine mellom påske og sommeren. Det kommer ulike vaksiner. Kan jeg velge hvilken jeg vil ha? Helsemyndighetene bestemmer det ut fra hvilke vaksiner som er tilgjengelige og hvilke som egner seg best til ulike grupper. Hvis jeg ikke får tilbud om vaksinen - kan jeg likevel få den hvis jeg betaler selv? Nei, det er ikke mulig å kjøpe seg fremover i køen. Hva med bivirkninger? Myndighetene har lovet å være åpne om eventuelle bivirkninger når de får informasjon om det. Så langt under testing er det ikke meldt om alvorlige bivirkninger på vaksinene som er mest aktuelle for Norge. Slik virker vaksinen: Forrige kort Neste kort

Hamar-ordfører: – En stripe lys i enden av tunnelen

Tre kommuner på Hedmarken starter også vaksinering på sykehjem i dag. Hamar kommune får 251 doser, Ringsaker får 280 doser og Stange får 85.

Ordfører i Hamar, Einar Busterud er veldig glad dette endelig er i gang.

– Jeg tenker det er en milepæl. Det betyr at vi ser en stripe lys i enden av tunnelen, sier han.

Ordfører Einar Busterud i Hamar kommune oppfordrer innbyggerne til å ta vaksinen når de får muligheten. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Innlandet har vært hardt rammet av flere smitteutbrudd før jul. Både i Lillehammer, Gudbrandsdalen og på Hedmarken har det vært mange smittede. På Moen sykehjem i Elverum har mange beboere og ansatte testet positivt, og to personer døde i jula.

Busterud oppfordrer alle som får tilbudet om å ta vaksinen mot covid-19.

– Jeg tror kanskje det er sunt å være syk av og til, så jeg har ikke tatt influensavaksine. Men her er jeg ikke i tvil. Det syns jeg ingen andre bør være heller. Denne må man bare ta, sier Busterud.

Høyt smittetrykk

De seks kommunene som får starte tidligere sammen med Oslo, er valgt på grunn av høyt smittetrykk og nærheten til hovedstaden.

De siste to ukene har Sarpsborg og Fredrikstad hatt nær 550 nye smittetilfeller til sammen, og vært blant kommunene i landet med høyest smittetrykk.

Søndag døde en person hjemmehørende i Fredrikstad med covid-19.

Ordfører Jon-Ivar Nygård sier det er viktig for kommunen å komme i gang med vaksineringen av deres sykehjemsbeboere. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Det er ingen tvil om at vi har hatt et høyt og vedvarende smittepress i denne regionen. Man skal på ingen måte undervurdere betydningen av at vi kommer i gang med dette viktige arbeidet, sier Nygård.

I Sarpsborg har 43 nye personer fått bekreftet smitte i løpet av helgen. Helsesjef Øivind Werner Johansen i Sarpsborg er derfor glad for at de får være tidlig ute med å vaksinere.

– Den jobben som skal gjøres fremover krever en formidabel innsats. Men det er først og fremst en gledens dag, når vi endelig kan begynne å vaksinere sarpingene. Vi har forberedt oss godt og ser veldig frem til dette, sier han.

Helt ny teknologi

Koronavaksinen som nå settes i Norge er utviklet av Pfizer/BioNTech og ble formelt godkjent for bruk i Norge og EU-land 21. desember.

I løpet av romjula mottar Norge ytterligere 35.000 doser fra denne vaksineprodusenten, og deretter vil det ukentlig komme rundt 40.000 doser til Norge.

Den første uken etter nyttår vil vaksinasjon starte i de kommunene som er klare for det, og deretter vil Folkehelseinstituttet levere vaksiner ukentlig.

– Meg bekjent så går vaksinasjonen etter planen så langt. Det er også gode planer for å sette neste dose med vaksine om tre uker. Så er det først i januar vi fått et vesentlig antall doser til Norge, og da starter vi vaksinering i hele landet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Bergen skal få sine første doser koronavaksine tirsdag morgen. Vaksinedosene kommer med fly fra København, skriver BT. Hvis alt går etter planen får Vestland i første omgang 292 glass med vaksine. Det tilsvarer 1460 doser.

Slik ser koronavaksinen fra Pfizer/BioNTech ut. Ampullen til høyre inneholder fem doser med vaksine. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Vaksinen er en mRNA-vaksine og det er brukt teknologi som aldri før er benyttet i vaksiner.

Vaksinen forteller kroppen at den skal produsere en del av koronaviruset. Denne delen blir oppdaget av immunforsvaret vårt, og vi blir vaksinert.

I løpet av helgen ble vaksinen tatt i bruk over hele Europa. Helsepersonell, personer i risikogrupper og politikere fikk et stikk i armen.