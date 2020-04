Mange kom ikke da skolen åpnet igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter seks uker med hjemmeskole var det klart for første skoledag i en ny hverdag for de minste elevene i barneskolen. Men mange foreldre har vært bekymret for smitte.

12. mars stengte skolene som ett av flere tiltak for å stoppe spredningen av koronaepidemien.

Forrige mandag åpnet barnehagene. Nå er det de minste barneskolebarna som fikk se hverandre igjen på skolen.

Hver femte førsteklassing borte

I Oslo har 59 av 108 barneskoler rapportert inn dagens oppmøte. Der møtte det store flertallet av elevene opp.

Men én av fem førsteklassinger i Oslo møtte ikke på skolen da den åpnet igjen i dag, ifølge foreløpige tall fra kommunen. På andre til fjerde trinn kom mellom 82 og 85 prosent av elevene på skolen.

– Det er nok mange som vil vente og se hvordan denne åpningen har gått før de sender barna sine på skolen igjen, sier skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen vil at skeptiske foreldre får god informasjon om smitteverntiltak i den nye skolehverdagen. Det håper hun gjør at flest mulig velger å sende barna sine tilbake på skolen snart.

Hun sier at kommunen vil gi de skeptiske tid til å få høre hvordan den nye skolehverdagen fungerer i praksis.

– Noen foreldre er kanskje mer bekymra enn andre. Noen ganger har man god grunn til det, andre ganger er det rett og slett fordi de mangler informasjon. God dialog er viktig.

Skolebyråden understreker at det er opplæringsplikt for barn i Norge. Velger foreldrene å holde barna unna skolen må de selv søke om å overta undervisningen hjemme (se faktaboks).

Dette må foresatte gjøre når barna holdes unna skolen Ekspandér faktaboks Flere har valgt å holde barna sine hjemme fra skolen av frykt for koronasmitte. Men barn skal uansett få undervisning. Ifølge Oslo kommune er rutinene når foresatte vil overta opplæringsplikten disse: Foresatte skal gi skriftlig beskjed til skolene om at de vil ivareta elevenes opplæringsplikt ved privat hjemmeundervisning for 1.-4. trinn Dersom foresatte har planlagt privat hjemmeundervisning innenfor en periode på 2 uker skal eleven beholde skoleplassen, og foresatte kan låne lærebøker og få tilsendt arbeidsplanene for klassen. Dersom foresatte planlegger privat hjemmeundervisning utover 2 uker gjelder følgende:

a. skolene oversender denne informasjonen til Avdeling for Elevforvaltning og planlegging (EFP).

b. EFP sender et brev til skolene om hvordan de skal ivareta tilsynsplikten

c. ved privat hjemmeundervisning utover 2 uker skal foresatte informeres om at gjeldende regelverk iverksettes. Det vil si at eleven skrives ut av skolen og foresatte må selv betale for læremidler m.m. Kilde: Utdanningsetaten, Oslo kommune.

Her møtte nesten alle som kunne

I Ålesund møtte de aller fleste elevene opp i dag. Av kommunens 2860 elever på 1.-4. trinn var det kun 94 som ikke kom. 88 av disse var enten syke, tilhører risikogrupper eller er i familie med noen som gjør det.

Nå er det mer aktivitet i skolegården igjen etter gjenåpningen av Hatlane skole i Ålesund mandag 27. april.

Kun seks barn ble holdt hjemme av foreldrene sine i Ålesund denne mandagen.

– Rektorene har god kontakt med de det gjelder og har allerede fått signaler om at enkelte har blitt så trygge at de sender barna på skole i morgen, sier Bjørn Ivar Rødal.

Moldeordfører Torgeir Dahl sier at det var gjennomgående godt oppmøte på skolene deres i dag.

Avgjør 5.-10.-klassingene i mai

Regjeringen varslet mandag at det neste uke tas en beslutning om når skolen skal åpne for elevene på 5.-10. trinn. Målet er at alle skal tilbake før sommeren.

I hovedstaden er noen skoler allerede fylt opp av de minste elevene. Dermed ønsker skolebyråd Thorkildsen forslag til løsninger fra flere hold.

– Jeg aner ikke hva som er mulig å få til. Det vi er nødt til å gjøre er å lytte til praktikerne – lærerne som står i klasserommene hver dag, og få høre erfaringene og rådene deres, sier hun.

Elever smittet – utsetter åpning

Nordtvet skole i Oslo valgte søndag å utsette sin gjenåpning fordi to lærere fikk påvist koronaviruset.

Nå er det klart at også tre elever er smittet, ifølge skolens nettsider.

Skolestarten for de yngste barna mandag var allerede utsatt, forteller rektor Katrine Sølvberg i en melding på skolens nettsider.

– Vi jobber med å få oversikt og planlegge for ny oppstart og har derfor besluttet i dag ut ifra en helhetsvurdering å vente med skoleåpning til mandag 4. mai. Elevene på 1.–4. trinn og gruppene vil få videre oppfølging med nettundervisning. Vi vil fra onsdag 29.4. komme i gang med tilbud til elever som har rett til tilsyn, skriver Sølvberg.

Skolens rektor sier at de fortsatt har dialog med helsemyndighetene, som driver med smittesporing. Andre elever som har vært i nærkontakt med smittede, vil bli kontaktet av smitteteamene i bydelen.