Skulen opna for dei yngste i dag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er viktig at vi får møte kvarandre igjen, men det blir ikkje ein god klem i dag. Det blir ein god meters avstand til kvarandre, seier rektor ved Opedal skule, Helga Opedal.

I seks og ei halv veke har skulane vore stengde og elevane har hatt heimeundervisning. I dag fekk elevane frå 1.–4. klasse kome tilbake.

For å passe på akkurat denne meteren har 1. klassingane ved Opedal skule eit tau med eigne namnelappar på. Slik skal halde seg saman i gruppa, men også halde avstand.

Elevane er delt inn i grupper på ni elevar. Dei skal ha uteskule, men nyttar grendehus, museum og klubbhus i bygda for å fordele seg rundt om kring, og for å ha undervisning.

– Det er veldig godt å få elevane tilbake no, men det har vore mykje å gjere og store førebuingar. Vi har tenkt på smittevern, hygiene og organisering av grupper eller såkalla kohortar, seier Opedal.

Helga Opedal er rektor ved Opedal skule. Foto: Tale Hauso / NRK



Annleis kvardag

Dei siste dagane har det blitt jobba på spreng for å førebu skuleopninga. Kvardagen til elevane kjem til å bli annleis enn før. For å unngå smitte møtte barn i heile landet opp til skulen til ulike tidspunkt i dag. Klassene er også delt inn i mindre grupper på rundt 15 elevar.

– Det blir spanande å sjå korleis rutinane vi har laga vil fungere, seier rektor ved Sørestranda skule i Sykkylven, Edna Lillebø Krøvel. Alle elevar møtte opp i dag, bortsett frå eit fåtal som tilhøyrer familiar i risikogrupper.

Rektor ved Sørestranda skule i Sykkylven, Edna Krøvel, er glad for å ta imot elevane i dag. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / Alf-Jørgen Tyssing

Skulen har rikeleg med rom som dei ulike gruppene blir fordelte i. Også uteområdet er delt opp, slik at gruppene ikkje skal vere saman i friminutta. Før elevane fekk kome inn i klasserommet blei dei slusa rett bort i vasken.

– Det har vore svært mykje arbeid for å få på plass retningslinene. Eg er sliten. Det har vore heftig sidan skulen stengde i mars, seier rektoren. Ho håper skulen får tid til å førebu skulestart for dei eldste elevane og at beskjeden ikkje kjem over natta.

Sommarfuglar i magen

Christoffer Sandal gler seg mest til friminutt. Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

Christoffer Sandal går på Krokane skule i Florø. Han er ikkje i tvil om kva som er det beste med å starte på skulen att.

– Eg fekk sommarfuglar i magen då eg såg venene mine att, seier Sandal. Og det var ikkje undervisninga han var mest oppteken av då kan sette seg i klasserommet, men friminuttet.

Mindre tid til baking

Sjølv om gleda over å treffe att medelevar er stor i dag, er det også litt vemodig å starte på skulen att for enkelte. Sverre Bjerkestrand Heide (9) går i 4. klasse ved Bergseng barneskole i Harstad. Han har fått ein ny hobby no i desse koronatider, som han ikkje får like mykje tid til når skulen har starta igjen.

– Det går bra, men no får eg mindre tid til baking. Eg må bruke meir tid på skulearbeid. Eg brukar å bake ganske mykje, slik som brownies, cookies og bollar, seier Heide. Både han og medelev Maya Rinø har gledd seg til å treffe att klassekameratane, men det var rart å bli delt opp i mindre grupper.

– Det var ganske herleg å sjå venner igjen og leke med dei. Vi prøver å unngå å ta på kvarandre, men det går litt dårleg, seier Maya.

Maya Rinø og Sverre Sverre Bjerkestrand Heide går på Bergseng barneskole i Harstad. Dei synest det var fint å treffe klassekameratar igjen. Foto: Martin Mortensen / NRK

Tilbake før sommaren

Kunnskapsminister Guri Melby håper å vite meir om skulestart for resten av elevane i løpet av veka. Foto: Terje Pedersen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) håper at alle elevane skal få komme tilbake på skolen snart. Målet er at alle skal tilbake før sommaren.

– Vi må hente erfaringar frå korleis det går med dei som startar først no, før vi opnar for alle andre, seier Melby.

Ho meiner det er viktig med ei gradvis opning slik at både lærarar og foreldre kjenner seg trygge, og at ein har kontroll på smittevern. Kunnskapsministeren håper å vite meir om skuleopninga for resten av elevane i løpet av veka. Det er heller ikkje sikkert at tidspunktet for opning blir likt over heile landet.