Kritiserer kommunen for å ha sløst bort en halv million på korrupsjonsjeger

– Jeg synes kommunen burde gått rett til politiet i stedet. Det er gratis, sier kommunestyremedlem Espen Alme (H).

Han er kritisk til at Nittedal kommune i oktober hyret korrupsjonsjeger Erling Grimstad til å granske varselet mot ordfører Hilde Thorkildsen (Ap).

Ordføreren og tre andre er nå siktet for grov korrupsjon.

– Vi betaler jo skatt for å ha politiet operative. Disse pengene kunne heller gått til barn og unge i kommunen, mener Alme.

I fjor høst gikk det et stort leirskred i Nittedal som har kostet kommunen mye. Korona-situasjonen har også rammet økonomien hardt.

Fortsatte etter at Økokrim begynte etterforskning

Oppdraget til Grimstad var å vurdere innholdet i korrupsjonsvarselet og gjøre innledende undersøkelser. Det hadde en økonomisk ramme på 100.000 kroner.

Ni dager senere ba han om mer penger til å fortsette arbeidet. Kommunen ga grønt lys.

Grimstad tok etterhvert kontakt med Økokrim. De åpnet etterforskning i midten av januar, noe kommunen fikk beskjed om.

Likevel fortsatte granskingen i flere uker, og taksameteret gikk.

Så langt har granskingen kostet kommunen 477.737 kroner.

KORRUPSJONSJEGER: Tidligere assisterende sjef for Økokrim, Erling Grimstad, gransket varselet på oppdrag fra Nittedal kommune. Foto: Arash A. Nejad / NTB scanpix

Mener kommunen kan finne fakta selv

– Det skjer oftere enn før at kommuner hyrer granskere med spesialkompetanse når de mistenker at det har skjedd noe alvorlig, sier Tina Søreide.

Hun er ekspert på korrupsjon og professor ved Norges Handelshøyskole.

– Det er viktig å stille spørsmål rundt kommunens pengebruk her. Kommunen har revisorer og kontrollinstanser. Langt på vei kan de finne fakta og gjøre undersøkelsene selv, sier Søreide.

EKSPERT: NHH-professor Tina Søreide mener det er viktig å diskutere hvorfor kommunen brukte en halv million kroner på å ansette en egen gransker i denne saken.

Fikk ikke vite om pengebruken

19. juni ble Nittedal formannskap kalt inn til et lukket møte på rådhuset. Først da, ni måneder etter at kommunen ble varslet, fikk de vite om granskingen og siktelsen.

De ble imidlertid ikke informert om hvor mye granskingen har kostet.

– Det burde vi fått vite. Det er jo formannskapet som forvalter kommunens penger, sier Espen Alme (H).

KRITISK: Nittedal kommune burde heller kontaktet politiet med det samme, mener kommunestyremedlem Espen Alme (H). Foto: Privat

Han får støtte av Dag Westhrin, gruppeleder for SV i kommunestyret.

– Å bruke en halv million kroner burde vært diskutert politisk. Særlig med tanke på den pressede økonomiske situasjonen Nittedal er i nå, sier han.

– Dette handler om tilliten

Rådmann Finn Christian Brevig forsvarer at korrupsjonsjegeren ble hyret.

– Dette handler om tilliten til kommunen og varslingssystemet. Det er viktig at vi tar et slikt varsel på alvor og håndterer dette seriøst, både av hensyn til kommunen og ordfører, sier Brevig.

RÅDMANN: Finn Christian Brevig er rådmann i Nittedal kommune. Foto: Nittedal kommune

Kommunens varslingsordning gir rom for å bruke penger på egne undersøkelser av varsler.

– Når et varsel og arbeidet med dette er underlagt en taushetsplikt, som i dette tilfellet, må nødvendigvis kostnadene dekkes uten at det kan gis informasjon til politikerne.

– Har dere ikke tillitt til politiets arbeid?

– Kommunen har selvsagt full tillit til Økokrims og politiets etterforskning, men granskeren kan ha behov for å vurdere mer enn det etterforskningen tar opp. Han kan se alt i en sammenheng som ikke blir ivaretatt i etterforskningen, sier Brevig.

– Ikke et kriterium

Politiet kunne kommet frem til omtrent det samme som en privat gransker, mener professor Søreide.

– Det er vanskelig å si hva som var det riktige her, men det er en viktig diskusjon. Kommunen kan opptre fullt ansvarlig i en slik sak kun ved å bruke egne ressurser og samarbeide med politiet. Å bruke en gransker er ikke et kriterium for forsvarlig håndtering, sier hun.

Rådmannen støttes av Anne Hilde Røsvik fra Miljøpartiet De Grønne. Hun sitter også i kommunestyret.

– Jeg forstår at det koster penger. Men vi har et eget ansvar for å sjekke opp alle detaljer rundt forholdet, sier hun.

VERDT PENGENE: Anne Hilde Røsvik fra Miljøpartiet De Grønne synes det er viktig at kommunen har hatt en egen gransker. Foto: Éric Francois Roualet

Granskingen satt på vent

Oppdraget til Grimstad skal munne ut i en rapport som oppsummerer de innledende undersøkelsene, som førte til at Økokrim ble kontaktet.

Denne rapporten er satt på vent.

Nå avventer kommunen Økokrims påtalebeslutning. Den kommer trolig en gang etter sommeren.

Korrupsjonssiktelsen mot ordføreren i Nittedal skal blant annet være knyttet til et større utbyggingsprosjekt i Bjørnholtlia i Hakadal.

Her er det planlagt 300 boliger.

Geir Lippestad er ordførerens forsvarer. Han har tidligere uttalt at ordføreren avviser anklagene. Han forventer at saken blir henlagt.

Hva er Bjørnholtlia? Ekspandér faktaboks Forslaget om utbyggingen av Bjørnholtlia kom i 2006.

Utbyggingsprosjektet har vært gjennom mange politiske runder. Det har vært flere innsigelser til utbyggingen fra Fylkesmannen og Jernbaneverket.

I april 2016 godtok Fylkesmannen utbyggingen av totalt 300 boliger.

Det skal bygges 60 eneboliger og 253 leiligheter. 175 skal bygges før 2027. Etter 2027 kan det bygges 125 nye boliger.

Byggestart skulle ha vært i 2018.