Ordfører i Nittedal sitter i avhør siktet for grov korrupsjon

Økokrim har siden begynnelsen av året etterforsket en sak hvor det er mistanke om grov korrupsjon knyttet til et stort utbyggingsprosjekt.

Fire personer er siktet i saken, blant annet Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen fra Arbeiderpartiet.

Nittedal kommune sendte tirsdag morgen ut en mail til alle ansatte der de bekrefter siktelsen. Bakgrunnen for etterforskningen skal være et anonymt varsel til kommunen, skriver Romerikes Blad.

– Saken har vært etterforsket siden starten av året. Det gjenstår fortsatt en del etterforskning, sier Esben Kyhring i Økokrim til NRK.

Saken er knyttet til utbyggingsprosjektet Bjørnholtlia i Hakadal. Prosjektet har vært gjennom flere politiske runder.

Samarbeider med politiet

Ordføreren har vært direkte involvert i byggeprosjektet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus satte først foten ned for utbyggingsplanene, fordi de mente det ville bli for mye trafikk i området.

Advokat Geir Lippestad forsvarer ordføreren . Han sier at Thorkildsen stiller seg helt uforstående til siktelsen.

– Jeg kan bekrefte at Hilde Thorkildsen etterforskes for mistanke om grov korrupsjon. Hun samarbeider med politiet. Hun føler seg helt trygg på at saken ender med henleggelse når alle dokumenter er gjennomgått, sier Lippestad.

Varaordfører Inge Solli (V) har siden midten av februar hatt rollen som fungerende ordfører i Nittedal kommune. Thorkildsen er for tiden sykemeldt.