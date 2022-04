– Ingen av oss vet helt med sikkerhet hva prosjektet vil koste.

Det sa direktør for Fornebubanen, Irene Måsøval, på dagens utspørring i rådhuset etter milliardsprekken.

– Krevende situasjon

Ingen vet heller om T-banen mellom Majorstuen og Fornebu blir bygd eller skrotet, helt eller delvis.

Det eneste som er sikkert, er at banen pr. i dag ikke er finansiert.

– Det er krevende situasjon, sier ansvarlig byråd Sirin Stav (MDG).

I ettermiddag informerte hun bystyrets samferdselsutvalg om at hun vil legge fram en sak for bystyret om veien videre.

Trikk?

Morten Edvardsen er Senterpartiets gruppeleder i Oslo bystyre. Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

Sps Morten Edvardsen lurte på om en helt annen bane enn den som er vedtatt er tenkelig.

– Kan det være aktuelt å se på løsninger som å stoppe banen på Lysaker, en trikkeløsning eller busser med stor kapasitet? undret Edvardsen.

Stav svarte at hennes jobb er å gjennomføre det prosjektet bystyret har vedtatt. Men hun presiserte:

Sirin Stav (MDG) er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo. Foto: Hanna Johre / NTB

– Her må vi gå grundig inn i saken og vurdere alternative handlingsvalg og hvilke konsekvenser de har, sa Stav.

Hun opplyste at ingen nye kontrakter blir inngått inntil man får tatt en fot i bakken, men at arbeid som er satt i gang fortsetter.

Krisemøte

Fredag ble det kjent at prisen på Fornebubanen er oppe i 26,4 milliarder kroner.

Det er nær 5 milliarder kroner mer enn politikerne trodde da banen ble endelig vedtatt i 2019. Tar vi med inflasjon, er sprekken på nesten 8 milliarder.

I dag er det krisemøte om Fornebubanen i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg.

Fornebubanen, tallknuserne fra Dovre og byråd Sirin Stav (MDG) redegjør og svarer på spørsmål fra politikere i bystyret.

Irene Måsøval sa at den nye rammen inneholder en betydelig buffer for å ta høyde for usikkerhet.

Men om den er stor nok, vet ingen.

– Vi har 90 prosent av arbeidet igjen. Det meste foregår under bakken, sa hun og la ikke skjul på at det kan komme overraskelser.

MYE IGJEN: Selv om arbeidet på Fornebu er i gang, står 90 prosent igjen. Foto: Nicolas Tourrent

Lite å spare

Direktøren for Fornebubanen sa også at det er lite penger å spare uten å endre prosjektet så dramatisk at det ligger utenfor etatens mandat.

– Det største potensialet for inntektsreduksjoner er allerede tatt ut.

– Så kan man selvfølgelig begynne å diskutere om man skal kutte stasjoner eller bare gjennomføre prosjektet delvis.

– Det har ikke vi gått inngående inn i, sa Irene Måsøval.

Høy risiko

At sluttregningen blir høyere enn 26,4 milliarder synes klart.

Tallet inkluderer nemlig bare prisstigning til og med 2021, mens banen ikke er ventet å åpne før i 2029. Det er to år forsinket.

Og kraftig økte byggekostnader er en viktig grunn til milliardsprekken.

Prosjektleder Jarle Finsveen i Dovre Group Consulting bekreftet bildet.

– Usikkerhet knyttet til lønns- og prisstigning er stor og kommer i tillegg til resultatene av kostnadsanalysen, sa Finsveen.

Han kalte Fornebubanen et «høyrisikoprosjekt»

Akutt pengemangel

Fornebubanen er det desidert største og dyreste prosjektet i Oslopakke 3.

Den sier hvilke vei- og kollektivtiltak som skal gjennomføres i Oslo-området og hvor pengene skal tas fra.

Sjokknyheten om milliardsprekken kom én virkedag før staten, Oslo og Viken skulle avsluttet forhandlingene om pakka.

Sprekken gjorde pengemangelen enda mer akutt. Politikerne har disse mer eller mindre realistiske alternativene:

Øke bompengetakstene enda mer.

Kutte i andre tiltak i Oslo-området.

Få staten til å betale mer av Fornebubanen.

Krympe eller skrinlegge banen.

I FULL GANG: Slik ser det ut i byggegropa ved endestasjonen Fornebu senter. Foto: Vegar Erstad / NRK

Vil bare bygge halve banen

Flere har tatt til orde for at det å skrote hele banen er noe som i hvert fall må vurderes.

Halen ved det er at byggingen allerede er i gang. Anette Solli og Viken Høyre har derfor lansert ideen om å bygge bare halve banen i første omgang.

Hun tenker seg en etappevis utbygging der banen mellom Fornebu og Lysaker åpner først.