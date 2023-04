– Vi må se om det kommer mer smitte og om hvor raskt spillerne som har vært smittet er tilbake i trening. Men vi satser på at den kampen kan spilles, sier Nilsen.

Vurderingen rundt om de kunne stilt lag eller ikke mot Lillestrøm mener Nilsen ikke har noen betydning da det viktigste var å begrense smitteutbruddet.

– Situasjonen var alvorlig nok på lørdagen da vi hadde ti spillere som var sykemeldt. Det kunne eskalert om vi ikke hadde satt inn tiltak. Flere kunne blitt smittet og blitt dårlige, sier han.

På dagens trening på Marienlyst trente til sammen elleve utespillere i to kohorter. Fire spillere er fortsatt sykemeldte.

Trener Jørgen Isnes har troen på at kampen mot Aalesund på søndag blir spilt som normalt.

– Vi kan sammenligne med de to foregående sesongene hvor noen lag måtte utsette kamper. Da kunne de spille helgen etter. Jeg håper det er tilfelle hos oss også, slik at vi får flere spillere i ordentlig trening ut uken, sier han.

Jørgen Isnes forteller at flere at spillerne hans ikke har trent på en uke. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Skulle klart å skrape sammen et lag

Kaptein Gustav Valsvik er smittefri og deltok på dagens økt. Han sier de skulle klart å skrapt sammen et lag med spillere fra reservelaget og noen juniorspillere om kampen ikke ble utsatt.

– Det hadde vært mulig. Så spørs det om det er rettferdige konkurransevilkår. Vi hadde stilt om vi hadde hatt nok folk. Det er ikke min vurdering å ta. Den har NFF (Norges Fotballforbund) gjort, og da må vi respektere det, sier han.

Valsvik synes det var trist å se mandagens fotballrunde på TV istedenfor å være med, og håper det ikke blir flere utsettelser.

– Om legene friskmelder dem som har vært smittet og ikke flere blir smittet, kjører vi på. Vi er klare for kamp, sier han.

Kaptein Gustav Valsvik sier han hadde spilt kampen mot Lillestrøm om NFF hadde bedt ham om det. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Oppgitt LSK-styreleder

Søndag, dagen før serieåpningen på Eliteserien, kom beskjeden om at oppgjøret mellom Lillestrøm og Strømsgodset ble utsatt.

Grunnen var et utbrudd av koronasmitte blant strømsgodsetspillerne som hadde eskalert i løpet av påsken.

På forhånd var det solgt over 8000 billetter til kampen, ifølge Norsk Toppfotball.

Styreleder i Lillestrøm Morten Kokkim er oppgitt over prosessen. Han etterlyser en skriftlig begrunnelse rundt avgjørelsen.

– Slik kan vi ikke ha det når en så viktig sak som berører så mange skal behandles. Bakgrunnen for at det er et skriftlighetskrav når beslutninger av en viss betydning skal fattes er blant annet nettopp for at man i ettertid skal kunne etterprøve vurderingene som er foretatt, sier styreleder Morten Kokkim til Romerikes Blad.

Morten Kokkim i LSK er misfornøyd med hvordan utsettelsen ble gjennomført av NFF. Foto: Audun Braastad

NFF: Ingen krav om antall syke spillere

NFF har i etterkant henvist til en paragraf i reglementet som åpner for å utsette kamper dersom en klubb som følge av sykdom ikke har et tilstrekkelig antall spilleberettigede spillere tilgjengelig.

Kokkim hevder imidlertid at paragrafen ikke er anvendt korrekt.

– De må bruke det regelverket de er satt til å forvalte. Slik vi vurderer det har de en forståelse av regelverket som vi ikke kan se er riktig. Et så inngripende tiltak som å utsette en kamp må ha en mer grundig saksbehandling enn det som er tilfellet her, sier Kokkim.

Han etterlyser blant annet et klart svar på hvor mange spillere Strømsgodset hadde tilgjengelig da avgjørelsen om utsettelse ble tatt søndag.

Daglig leder Magne Nilsen opplyser til Romerikes Blad at Strømgodset hadde 15 spillere kampklare etter smitteutbruddet i klubben.

Kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund sier til avisen at hver søknad om utsettelse behandles individuelt. Den aktuelle paragrafen inneholder ikke noe krav om at et gitt antall spillere må være syke.

Strømsgodset trente i to kohorter tirsdag for å begrense smittefaren. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK