Debutanten reddet Vålerenga

Finske Daniel Håkans scoret mål i sin første offisielle kamp for Vålerenga. Målet sørget for at VIF vant 1-0 over Aalesund i serieåpningen av Eliteserien.

Nettkjenningen kom med tolv minutter igjen av kampen. Midtbanemann Henrik Bjørdal slo inn i feltet der Håkans løp seg fri og headet ballen videre i mål.

VIF tok dermed alle tre poengene med seg tilbake til Oslo.

Noen minutter før Håkans nettkjenning var Aalesunds nyervervelse Isaac Atanga nære å sende vertene i føringen. 22-åringen fra Ghana fikk ballen feilvendt i feltet, men fikk rettvendt seg og fyrt av et skudd. VIFs sisteskanse Magnus Sjøeng fikk en hånd på avslutningen, som gikk videre i stolpen og ut.

Lagene slet innledningsvis med å komme til noen farligheter. Aalesund kom til et fåtall avslutninger på mål før hvilen uten at Sjøeng hadde problemer med å redde skuddene.

Fem minutter etter hvilen kom Bjørdal til kampens største sjanse for Oslo-klubben da han fyrte av et skudd fra skrått hold, men tangotrøyenes keeper Sten Grytebust sto i veien.

Aalesund møter Strømsgodset i neste runde, mens VIF tar imot Sarpsborg 08. (NTB)