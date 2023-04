– Det er tøft å være skviset mellom avgjørelser som man ikke er enig i, fordi fotballen er dessverre på vei inn i et veldig mørkt sted. På et eller annet tidspunkt føler jeg at vi må si ifra, sier hun til NRK.

I mars stilte Hegerberg opp i en kampanje for Amnesty, hvor hun mottok et brev fra nepalske Kalpana.

Kalpanas ektemann, Sandip, var en av mange som dro til Qatar for å arbeide med fjorårets fotball-VM. Det endte på tragisk vis og Sandip mistet livet i forkant av mesterskapet.

I videoen er Hegerberg klar på at hun ber Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og Qatar om å hjelpe med en erstatning.

– Qatar og Fifa kan ikke lukke øynene for denne lidelsen, sa Hegerberg.

I forbindelse med et pressetreff i forkant av landskampen mellom Sverige og Norge spurte NRK om hvorfor hun ønsket å bruke stemmen sin i en slik kampanje.

– Det er et veldig stort tema og et veldig stort problem. Jeg tror at vi står i en posisjon i dag som fotballspillere hvor vi står mellom noen valg som blir tatt som vi ikke har noen påvirkning på. Men så blir vi hele tiden de som må uttale seg om de avgjørelsene som blir tatt høyt oppe i både Fifa og Uefa, sier hun, og fortsetter:

– Jeg tror at det er ekstremt mye ansvar på fotballspillere. Det er tøft, men det er også litt realiteten. Jeg vet jeg har en posisjon til å si ifra min mening om det. Jeg tror at fotball er så mye mer enn bare en sport. Jeg tror at vi har en ekstrem kraft til å ha en påvirkning på folks liv. Når du ser hva som skjer i businessen i fotballen i dag ... Det er vanskelig å stå og akseptere det. Da er min mulighet til å hjelpe med det jeg kan hjelpe på, sier hun.

Fifa og Uefa har ikke svart på NRKs henvendelse i forbindelse med denne saken.

MØTTE PRESSEN: Ada Hegerberg under mandagens pressetreff. Foto: Lise Åserud / NTB

NRK-kommentator: – Tror hun har lest utviklingen deprimerende godt

Hegerberg får støtte fra NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt.

– Jeg tror Ada Hegerberg veldig godt uttrykker en følelse mange spillere føler sterkere og sterkere på, sier han.

– Jeg tror hun har lest utviklingen i verdensfotballen deprimerende godt. Jeg tror hun har skjønt akkurat hvilken vei fotballen beveger seg og hvor maktesløs dels alle som elsker spillet, men også de som er en del av spillet er.

Han trekker frem Fifa-president Gianni Infantino og hans tette bånd til særlig land i Midtøsten, men også USA og andre deler av Asia.

KOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: Alem Zebic

Saltvedt sier at han tror det vil bli «verre».

– Jeg tror fotballen på verdensbasis kommer til å bevege seg lenger og lenger bort fra illusjonen vi fortsatt har om at fansen betyr noe. Om at grasrota er der alt egentlig starter og slutter. Det er ikke slike hensyn igjen, dessverre, mener han.

– Opp til hver enkelt hva man gjør

– Det at Hegerberg sier det hun sier, tror du det har noen påvirkning på toppene i Fifa og Uefa?

– Jeg tror lederne trekker lett overbærende på skuldrene av Ada Hegerberg. Selv om hun er én av få kvinner som virkelig blir hørt i fotballen. Ære være at hun vil bruke sin stemme og legge ned sin energi i dette. Hadde flere gjort det, så hadde man kanskje fått en reaksjon. Isolert sett smiler man bare av henne, slik de gjør av de aller fleste, sier Saltvedt og fortsetter:

– Til nød er det kanskje to-tre mannlige fotballspillere som kunne skapt en eller annen bevegelse, men ser vi på de mest attraktive mennene i fotballen i verden, så spiller samtlige for klubber som til de grader er med på dette spillet. Du vil aldri få dette fra en Messi, Mbappé eller Haaland, dessverre.

Nylig skapte Zlatan Ibrahimovic store overskrifter da han kom med uhemmet skryt av fotball-VM i Qatar.

Ibrahimovic spilte tidligere flere år for den franske storklubben Paris Saint-Germain, hvor Lionel Messi og Kylian Mbappé i dag spiller. Laget er eid av emiren i Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Erling Braut Haalands Manchester City er eid av sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan fra De forente arabiske emirater.

På spørsmål om Hegerberg synes det mangler profilerte mannlige spillere som engasjerer seg, svarer hun:

– Det er opp til hver enkelt. Mer vil jeg ikke gå inn på det. Med en gang det blir noen andre synspunkter på det, så blir det konflikt. Vi er fotballspillere og kollegaer. Vi burde alltid stå samlet. Vi vil at sporten vår skal gå i riktig retning. Det er opp til hver enkelt hva man gjør med plattformen sin, sier hun.

Mens hun selv fikk drapstrusler etter en melding rundt Saudi-Arabias VM-start i 2018, forteller hun om svært positive tilbakemeldinger etter Amnesty-kampanjen i mars.

– Jeg føler vi setter lys på et tema som er noe som berører mange som følger fotballen i dag. Jeg tror supportere og seere har ekstremt mye kraft og makt, egentlig, i fotballen, som vi glemmer litt. Sport er jo ingenting uten supporterne. Det har vært veldig positivt og jeg merker at det er noe som engasjerer veldig mange