– Jeg håper jo mottakelsen blir, for å si det litt enkelt, sur.

Det sier styreleder i eierutvalget i skisprinten i Drammen, Geirr Kihle.

Geirr Kihle er styreleder i eierutvalget i skisprinten i Drammen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Han står foran trappa til Bragernes kirke og snakker om den russiske deltakelsen. Her skal verdens beste skiløpere gå i mål under torsdagens langrennssprint. Over skulderen til Kihle er et stort ukrainsk flagg synlig i kirkevinduet. Lenger ned på oppløpet vaier det ukrainske flagget fra byens rådhus.

Arrangøren har uttrykt at russerne ikke er velkomne på startstreken. Det samme har Norges Skiforbund og Norges idrettsforbund.

Men det siste ordet har det internasjonale skiforbundet, FIS. Det betyr at russerne kan stille til start i Drammen. Og de kommer.

Vil ha en folkedemonstrasjon

Dermed ser arrangøren på andre måter de kan reagere på.

– Det har vært flagget fra rådhuset med det ukrainske flagget fra krigen brøt ut, og det fortsetter ut denne uka, sier Kihle og legger til:

– Og så oppfordrer vi publikum i stor grad til å flagge med disse to flaggene, for å vise solidaritet.

Folkefesten i Drammen er som oftest preget av norske flagg. Nå håper arrangøren at ukrainske flagg vil være minst like synlige under årets skisprint. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Kihle får støtte fra ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg. Hun sier at flagget på rådhuset kommer til å henge oppe under hele arrangementet.

– Rådhuset er et av de viktigste byggene vi har i Drammen, og det er en sterk solidaritetsmarkering å heise flagget her, sier Myrvold Berg.

Tror det blir sterke TV-bilder

Skisprinten i Drammen er enormt populær og drar massevis av publikum til sentrum av elvebyen. Arrangementet omtales ofte som en folkefest. Nå håper arrangøren at det også blir en folkedemonstrasjon.

Monica Myrvold Berg er ordfører i Drammen kommune. Foto: Vilde Jagland / NRK

– Det som er bra, er at de TV-bildene kommer til å gå over hele verden. Og der skal man se ukrainske flagg. Mange av dem, forklarer ordføreren.

– Hvordan tror du de TV-bildene blir?

– Jeg tror det blir veldig sterkt å se det ukrainske flagget, for det vil være synlig overalt. Vi kommer til å vise at det er fest i Drammen, men her er det også solidaritet for de som er i Ukraina.

Myrvold Berg sier de er i kontakt med andre kommuner for å få tak i nok ukrainske flagg til å kunne heise dem i flaggstengene på bybrua. Men hun har forståelse for at det kan være et vanskelig flagg for publikum å få tak i. Derfor håper hun drammenserne finner frem fargetusjene og tegner egne ukrainske flagg.

I tillegg vil kommunen sørge for ansiktsmalere der man kan få et norsk flagg på det ene kinnet, og et ukrainsk flagg på det andre.

FIS vil ikke stenge russerne ute

Russlands invasjon av Ukraina har skapt en stor debatt rundt russiske idrettsutøvere og deres muligheter til å delta i internasjonale stevner og kamper.

Ordføreren i Drammen lover å heise det ukrainske flagget også under skisprinten. Foto: Vilde Jagland / NRK

– FIS har vært klar i sin innstilling når det gjelder russiske utøvere og alle FIS-konkurranser. For å sikre rettferdige og inkluderende konkurranser på alle FIS-arrangementer, skal ikke nasjonale forbund eller lokale arrangører utestenge utøvere på grunn av kjønn, rase, nasjonalitet eller seksuell legning, sier kommunikasjonsdirektør Jenny Wiedeke i en e-post til NTB.

Kihle legger ikke skjul på sin frustrasjon over situasjonen. Skisprinten i Drammen skulle være det første store internasjonale idrettsarrangementet i Norge, med publikum, siden nedstengingen. Nå handler det meste om noe annet enn folkefest.

– Vi ser at også FIFA holder på og vakler. De som kalles de «høye herrer» har vondt for å bestemme seg. Det har veldig ofte med at russere sitter i styrene. De er med og bestemmer og legger vel nærmest ned veto hvis de ikke får det som de vil.

– Tror du FIS snur?

– Det er langt frem til torsdag, så vi lever i håpet.