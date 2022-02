Det russiske skiskytterlandslaget trekker seg fra resten av sesongen: – Vi er rasende

Det skriver det russiske skiskytterforbundet i en uttalelse til det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Det russiske skiskytterforbundet velger å trekke seg som følge av avgjørelsen IBU tok lørdag, om at russiske utøvere skal konkurrere under nøytralt flagg resten av sesongen.

«Vi anser avgjørelsen som ulovlig, urimelig og kategorisk uakseptabel», heter det i uttalelsen fra forbundet.

«Vi er rasende over disse ulovlige handlingene til IBU og vil forsvare rettighetene til våre idrettsutøvere og rettighetene til RBU som medlem av det internasjonale forbundet», står det videre.

IBU skal ha varslet alle arrangører om avgjørelsen.

Konkurrerer under nøytralt flagg

Tidligere i dag bestemte IBU at russiske og hviterussiske utøvere må konkurrere under nøytralt flagg i kommende verdenscuprenn.

Det ble klart etter at lederne i organisasjonen møttes for å diskutere den russiske invasjonen i Ukraina, og dens komplikasjoner for skiskytterfamilien.

«IBU fordømmer på det sterkeste de russiske angrepene på Ukraina og uttrykker sin dypeste sympati for alle de berørte. Ukraina er et land med en stor skiskyttertradisjon og fanbase, og IBU står i solidaritet med dem. Vi håper inderlig en fredelig løsning kan bli funnet for å få slutt på den nåværende konflikten og lidelsen», skrev de i pressemeldingen.

De har iverksatt en rekke grep. I tillegg til at det ikke skal være noen russiske eller hviterussiske flagg, skal også utøverne bære konkurransedrakter i nøytrale farger. Det vil heller ikke bli spilt av nasjonalsanger til de respektive landene.