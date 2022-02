Fredag ble Russland fratatt alle verdenscuparrangementer i skisport organisert av Det internasjonale Skiforbundet (FIS).

Lørdag formiddag rykket Norges Skiforbund ut med en oppfordring til russiske utøvere om å holde seg borte fra verdenscuparrangementer i Norge de kommende uke.

Dermed måtte de russiske langrennsløperne, med OL-kongen Aleksandr Bolsjunov i spissen, forberede seg til sprint i Lahti vitende om at de ikke er ønsket i Drammen og Holmenkollen til uka.

Mens rennet pågikk vedtok styret i Norges idrettsforbund et ønske om utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett.

– Idrettsutøvere, ikke soldater

Jegor Sorin er en av de russiske landslagstrenerne. Han befinner seg på Lygna der det er junior- og U23-VM. Han skal videre til verdenscup i Drammen og Holmenkollen og har foreløpig ingen planer om å kansellere det.

– Jeg er veldig opprørt over at det norske forbundet ønsker dette. Jeg kan forstå at ingen vil reise til Tjumen på verdenscup, men jeg vet ikke hva som skjer med oss, sier Sorin, som fikk nyheten av NRK.

– Vi er russiske utøvere. Vi er her, vi er ikke i noen krig. Vi er idrettsutøvere, ikke soldater. Kanskje de tror vi har våpen. Vi ønsker fred og for meg er dette veldig rart, sier Sorin.

– Så du reiser videre til konkurransene i Norge?

– Ja, selvfølgelig. Jeg reiser til Drammen mandag. Vi skal konkurrere i Drammen og så i Holmenkollen.

Det internasjonale Skiforbundet har enn så lenge ikke satt ned foten for russisk deltakelse.

Bolsjunov kaptein i nasjonalgarden: – Tung symbolikk

Etter å ha blitt slått ut i kvartfinalen i Lahti, erkjenner Erik Valnes at ha skjønner russernes frustrasjon.

BLANDEDE FØLELSER: Erik Valnes er skeptisk til idretten som arena for politiske sanksjoner. Foto: Martin Leigland / NRK

– Nå er ikke jeg den sterkeste på storpolitikk. Men det handler jo ikke om utøverne, det handler om noe større, så jeg håper det ikke går utover forholdet vårt til de russiske utøverne, sier han til NRK.

Valnes synes det er synd at idretten må brukes som en arena for sanksjoner. Samtidig ser han at det ligger symbolikk i at Aleksandr Bolsjunov, som er kaptein i nasjonalgarden i Russland, reiser rundt og konkurrerer mens Russland er i krig.

– Det er en tung symbolikk i det. Det ville sende signal. I og med at han er det, så har man allerede blandet idrett og politikk på et vis. Det er vanskelig. Det er veldig synd at det blir sånn, sier Valnes.

Retivykh: – Bedre at jeg ikke sier noe

Bolsjunov ble i likhet med Valnes slått ut i kvartfinalen i Lahti. Johannes Høsflot Klæbo tok en ny sprintseier, foran franske Lucas Chanavat og Sindre Bjørnestad Skar.

Beste russer i herreklassen ble Gleb Retivykh på femteplass. Natalja Neprjajeva ble nummer seks blant kvinnene, der Jonna Sundling, Emma Ribom og Maja Dahlqvist sørget for svensk trippel.

Etterpå blir Retivykh overrasket over informasjonen fra Norge.

– Det er første gang jeg hører om det nå. Jeg leser ikke hva forbundet i Norge gjør. Jeg forstår ikke hva den politiske situasjonen har med sport å gjøre. Det er to forskjellig ting, politikk er politikk og sport er sport, sier han til NRK.

– Hva er din beskjed til norske forbundet?

– Nå vil jeg ikke snakke etter denne informasjonen. Det er bedre at jeg ikke sier noe.

– Er du skuffet?

– Jeg vet ikke.