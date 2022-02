Her er Bolsjunov på vei til Norge – Ulvang krever at han blir nektet å konkurrere

Lørdag sendte Norges Skiforbund ut pressemelding med følgende budskap:

«Styret i Norges Skiforbund har i dag drøftet situasjonen knyttet til Russlands invasjon av Ukraina, og hvordan dette påvirker de kommende verdenscuprennene og verdensmesterskapet i Norge. Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere krystallklar; Vi ønsker ikke deres deltagelse!»

Et ønske betyr imidlertid ikke at russerne ikke kan delta, ettersom Det internasjonale Skiforbundet (FIS) ikke har satt ned foten for russisk deltakelse.

Signalene er at de planlegger å konkurrere i langrenn både i Drammen og Holmenkollen denne uka. Aleksandr Bolsjunov og resten av det russiske laget er akkurat nå vei til Norge. De ville ikke la seg intervjue av NRK på flyplassen i Helsinki mandag.

Det er styret i FIS som kan nekte russerne deltakelse i verdenscupen, men leder av langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, sier nå rett ut at noe må gjøres for å stoppe russisk deltakelse.

KREVER HANDLING: Vegard Ulvang mener Det internasjonale skiforbundet burde stoppet Russland allerede. Nå ber han Norges Skiforbund gjøre det. Foto: Snorre Tønset / NRK

– De er under angrep

– Jeg synes ikke vi skal ha russere på start. Ukraina er medlem av FIS, og de er under angrep. Vi kan ikke ha det slik at de som blir skutt på, flykter hjem for å krige, men at de som skyter, får gå, sier Ulvang til NRK.

Han mener avgjørelsen burde vært tatt av FIS. Når de ikke har gjort det, mener han Norges Skiforbund må ta affære.

– Det er en beslutning som FIS burde tatt. Når de ikke tar den, er det vi (Norge), som eier arrangementet, som må ta den. Om FIS er uenig i avgjørelsen, kan de ta fra oss verdenscupen, det er en risiko vi bør ta. Da vil vi også tvinge FIS til en aktiv handling, påpeker Ulvang.

Konsekvensen av at Norge nekter Russland å delta, kan altså være at rennene i Norge mister status som verdenscup.

NRK har foreløpig ikke kommet i kontakt med skipresident Erik Røste. Kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, sier til NRK at Skiforbundet nå sitter i møter om det som skjer, og at de vil komme tilbake til hva de gjør senere mandag.

– Vårt standpunkt er kjent, og vi fortsetter dialogen med FIS om dette, skriver Graff i en SMS til NRK.

– Russiske idrettsmenn er offiserer

Vegard Ulvang mener Norge ikke har råd til ikke å være tydelige, og at idretten har et stort ansvar.

SNART PÅ VEI TIL NORGE: Aleksandr Bolsjunov, kaptein i Putins her og verdens beste langrennsløper. Foto: Lise Åserud / NTB

– Russiske idrettsmenn er offiserer. Det gjør symbolverdien enda større, påpeker han.

Og legger til:

– Det er en kamp vi skal ta.

– Du er leder i langrennskomiteen i FIS. Hva kan du/langrennskomiteen avgjøre her? Hva vil du gjøre?

– Vi blir ikke spurt. Jeg blir ikke spurt.

FIS har altså fratatt Russland verdenscuparrangementene de skulle hatt mot slutten av sesongen, men løperne får likevel konkurrere i andre land.

– De burde også mistet muligheten til å starte, er Ulvangs konklusjon.

Nektes start i Birken og Vasaloppet

I går vedtok arrangørene at russere ikke får stille til start i årets utgave av Vasaloppet. Heller ikke arrangøren av Birkebeinerrennet ønsker russiske eller hviterussiske deltakere eller lag på start.

Det samme gjelder også de andre rennene i Ski Classics, opplyste arrangøren søndag.

Therese Johaug uttalte etter søndagens seier at hun mener russerne nå ikke bør få delta internasjonal idrett.

Stefan Marx, som er daglig leder i Holmenkollen skifestival, sier at det er lite de kan få gjort som teknisk arrangør

– Vi må la de delta, de som FIS og Skiforbundet sier at skal få delta. Vi har ikke myndighet til å nekte noen å delta, men vi har støttet Skiforbundet og Idrettsforbundets holdning. Det er opp til FIS eller myndighetene å bestemme, men vi er tydelig til vår støtte til Skiforbundets utspill at russiske utøvere ikke er ønsket på grunn av brudd på folkeretten som er begått, sier han til NRK.

Arrangøren av verdenscupsprinten i Drammen ønsker ikke russiske løpere på startstreken, men blir nødt til å la dem delta om ikke FIS utestenger dem. Det opplyser styreleder i eierutvalget for Drammen-sprinten, Geirr Kihle, til NTB.

– Krever et åpent opprør

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier dette om Ulvangs utspill:

– Ulvang krever et åpent opprør fra NSF mot sine egne overordnende. Og han bør få det. Vegard Ulvang legger et så hardt press på Norges Skiforbund at de ikke kan unngå å handle.

Saltvedt mener Ulvang har gitt Skiforbundet et moralsk ultimatum:

– Samtidig uttrykker han jo en meget sterk og klar kritikk mot FIS, der han selv er en av de mektige komitelederen, men likevel overhodet ikke føler han blir hørt, sier Saltvedt.