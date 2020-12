Forsvarer å møtes i kirken: – Nødvendig for den mentale helsa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag innførte Sarpsborg forbud mot arrangementer innendørs. Dermed måtte alle julegudstjenestene avlyses på kort varsel.

De fleste steder i landet blir det likevel gudstjenester i jula.

– Vi som er religiøse tror vi får et møte med Gud og det guddommelige. Derfor blir det viktig for oss å samles i kirkene, sier Borg-biskop Atle Sommerfeldt.

– Nødvendig for den mentale helsen

De nye innstrammingene i Sarpsborg kom etter en lang periode med mye smitte. Kommunen presiserte at mange av smittetilfellene kan spores til kristne samlinger.

Flere tar nå til orde for at alle religiøse arrangementer bør avlyses.

Sommerfeldt er ikke enig.

– Folk må begrense sin sosiale deltakelse til det som er nødvendig. For mange tusen mennesker, hundre tusen mennesker, så er et religiøst møtepunkt nødvendig for å opprettholde en god mental helse. Derfor må vi ha mulighet til å møtes, sier han.

Flere smitteutbrudd

Tirsdag ble det kjent at ytterligere en frimenighet i Sarpsborg har hatt smitte. Det skjedde en uke etter at minst 42 personer var smittet etter kristne samlinger i to ulike menigheter.

Lederen i en av dem, Thor Ivar Grønli, sa til NRK at de hadde tatt smittevernet på alvor. Derfor var han overrasket over den store spredningen.

Også i september ble et smitteutbrudd i Sarpsborg knyttet til en religiøs markering. Den gang anmeldte kommunen arrangøren til politiet. Saken ble henlagt.

Ingen av smitteutbruddene knyttes til Den norske kirke.

«Sklitakling»

I jula vil mange kirker arrangerer ekstra mange gudstjenester. Dette for å kompensere for at færre kan være i kirkene samtidig.

I Norge er også kongefamilien hyppige gjester i kirken i jula. Her fra Oslo domkirke i 2017. Foto: Tore Meek / NTB

At selv store kirkebygg mange steder får ha maksimalt 50 deltakere, har skapt debatt.

«En sklitakling av kirken», skriver redaktør Bjørn Kristoffer Bore i Vårt Land.

Han mener restriksjonene som legges på kirkene er strengere enn for handelsnæringen.

Sommerfeldt understreker at også religiøse menigheter må følge smittevernrådene. Han mener derimot at risikoen for smitte ikke er større enn mange andre steder.

– Det samme gjelder for eksempel når vi går i butikken, er i barnehage og skolen eller når man er på utesteder. Det er ikke større risiko med religiøse samlinger. Tvert imot er det sannsynligvis mindre enn flere andre typer arrangementer.

– Kan vi være sikre på det?

– Vi kan ikke være sikre. Men vi vet hvor mange arrangementer det har vært, og hvor få smittetilfeller det har vært. Så risikoen for smitte er svært liten når man deltar på religiøse sammenkomster, sier Sommerfeldt.