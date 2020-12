Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Smittesituasjonen er veldig alvorlig, det er et altfor høyt trykk i Sarpsborg. Det er urovekkende, sa ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) tirsdag formiddag.

Forrige uke var det smitterekord i Østfold-byen med 149 tilfeller. Det har vært flere utbrudd, blant annet i tre menigheter.

Smitteutbruddene i Bless Kristne Senter og Norge for Kristus har i stor grad bidratt til de høye smittetallene. Søndag ble det avdekket smitte i en tredje menighet – Betania Klavestadhaugen, skriver Sarpsborg kommune i en pressemelding.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje varslet i dag nye tiltak. Foto: Vidar Ruud / NTB

Byen har nå 440 smittede per 100.000 innbyggere og er blant de hardest rammede kommunene i landet.

Stenger arrangementer

Tirsdag besluttet formannskapet i kommunen nye forskrifter. Med noen få unntak forbys nå alle arrangementer innendørs. Det betyr blant annet at julegudstjenestene ikke kan gjennomføres.

– Vi går inn i en høytid der det tradisjonelt er mange religiøse arrangementer. Dessuten har vi hatt et utbrudd som knyttes til et arrangement på Sarpsborg scene. Derfor ser vi ingen annen mulighet, sier Martinsen-Evje.

I løpet av desember har nabokommunene Fredrikstad og Sarpsborg strammet inn reglene. Men nå går det altså mot en jul uten gudstjenester i den ene byen. Forskriften gjelder frem til 7. januar.

Pågående utbrudd i Sarpsborg Ekspandér faktaboks Ni gjester og seks ansatte ved utestedet Dickens har testet positivt for koronavirus. I tillegg er det smittede nærkontakter av disse.

Ni smittetilfeller kan spores tilbake til et arrangement på Sarpsborg scene.

Syv av elleve beboere på Karl Johansgate bofelleskap er smittet, i tillegg til ti ansatte.

Fire pasienter og èn ansatt er smittet i Hjemmetjenesten øst.

70 personer er smittet etter møter i menighetene Norge for Kristus (39 smittede) og Bless Kristne Senter (31 smittede).

Det er påvist smitte i en tredje menighet - Betania Klavestadhaugen. Kilde: Sarpsborg kommune

Det visse unntak for begravelser, vielser og dåp, samt arrangementer med profesjonelle aktører, opplyser kommunen. I tillegg kan det gjennomføres arrangementer for vanskeligstilte for inntil 30 personer.

– Vi har ingen plan B

Kirkeverge i Sarpsborg, Asbjørn Paulsen forteller at de har planlagt for ekstra mange gudstjenester i år, med maks 50 personer av gangen.

– Vi har utvidet kraftig i antall gudstjenester for at folk skal få besøkt en kirke til jul. Det er tradisjon for veldig mange. Vi skal selvsagt respektere hvis det blir vedtatt. Men vi har ikke landet på noen plan B og C enda. Vi har ikke vært forberedt på at det skal stenges ned, sa Paulsen tirsdag morgen da han hadde hørt om det nye forslaget til forskrift.

Kirken har planlagt med lange og intensive arbeidsøkter for dem som skal jobbe i kirken. Målet har vært at man skal få til en trygg gjennomføring av gudstjenestene.

Kirkeverge i Sarpsborg, Asbjørn Paulsen sier de ikke har noen plan B. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo/NRK

Det har ikke vært noen smitteutbrudd i den norske kirke.

– Kommunen har vært tydelige på at man ønsker at jula skal gjennomføres så normalt som mulig. Men forutsetningen var at man skulle få smitten ned. Det har man ikke klart. Vi har stor forståelse for den utfordringen, men samtidig er det en dramatisk situasjon for oss, sier Paulsen.

Kritisk på bofellesskap for eldre

Utover smitten i menighetene, har det vært et utbrudd på Karl Johans gate bofellesskap. Her er syv av elleve beboere smittet. I tillegg har ti ansatte testet positivt, skriver kommunen.

Assisterende direktør for helse, Alice Reigstad betegner situasjonen som kritisk.

Både ansatte og beboere er smittet ved Karl Johansgate bofellesskap. Foto: Eli Halvorsen / NRK

– I tillegg til de som er smittet, er 34 ansatte og de resterende fire beboerne i karantene. Vi har vært nødt til å hente inn ansatte fra andre steder for å få driften til å gå rundt, sier

I Hjemmetjenesten øst er fire pasienter og én ansatt smittet.

– Vi opplever også at helsetilstanden til flere av brukerne våre i hjemmetjenesten er forverret og at dette krever ekstra tilsyn. De sykeste har vi måttet flytte til helsehuset for oppfølging, sier Reigstad.

