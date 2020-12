Smitteutbrudd etter kristne samlinger i Sarpsborg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitteutbruddet knyttes til to menigheter som har hatt hyppig møtevirksomhet de siste dagene, melder Sarpsborg kommune. Foreløpige deltakerlister viser at det har vært samlet rundt 50 forskjellige deltakere i hver av menighetene.

Smitteutbruddet er knyttet til Bless Kristne Senter og Norge for Kristus.

– Vi vet ikke hvordan dette utbruddet har skjedd, vi skjønner det ikke, sier Tor Ivar Grønli, som er en av lederne i menigheten Bless.

– Vi har hatt god avstand mellom stolene i salen, og vi har hatt langt færre personer i salen enn maksantallet. Folk har oppført seg ordentlig og det som skal til av smittevern har vært på plass.

Noen få personer har deltatt på møter i begge menighetene.

– Vi har fått opplyst at de har foregått i egne lokaler og at antallet ikke har vært høyere enn grensen på 50 deltakere. Siden det er enkelte deltakere som har deltatt på møter i begge menighetene, er det en sannsynlig sammenheng mellom smitteutbruddene, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Deltakere fra flere kommuner

Alle som deltok på møtene er satt i karantene. I tillegg er alle smittede satt i isolasjon.

– For å få en best mulig oversikt over situasjonen bestemte vi oss for at alle deltakere skulle testes med de nye hurtigtestene. Dette gjennomførte vi på sirkustomta i går kveld, etter ordinær stengetid. Av 37 testede var 13 positive, sier kommuneoverlegen.

Antallet smittede knyttet til de to menighetene forventes å stige i dagene fremover.

– Jeg ser også for meg at vi kommer til å ha smitte i det vi kaller ledd to, at husstander og familiemedlemmer til disse positive kan komme til å teste positivt. Men vi følger nøye med og observerer utviklingen, sier Iqbal.

Flere av deltakerne er hjemmehørende i andre kommuner. I Fredrikstad kan minst 14 smittetilfeller knyttes til menighetene i Sarpsborg.

– Det er et godt samarbeid med lederne for de to menighetene. Alle arrangementer i menighetene er avlyst ut året, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Sarpsborg kommune venter ytterligere 23 prøvesvar i dag.

De siste to ukene har 449 personer testet positivt i Sarpsborg og Fredrikstad.