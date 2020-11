Politiet henlegger saken mot Al-Ghadir Islamsk senter i Østfold

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Politiet mener Al-Ghadir Islamsk senter ikke brøt smittevernlovgivningen.

Det var i slutten av august at Al-Ghadir Islamsk senter markerte høytiden ashura i et lokale i Skjeberg i Sarpsborg. Markeringen førte til et stort smitteutbrudd i Fredrikstad og Sarpsborg.

Over 200 personer ble smittet av koronavirus og over 2500 satt på det meste i karantene.

Feiringen ble holdt i lokaler som ikke var godkjent som forsamlingslokale av kommunen.

– Vi har ikke funnet at det er begått noen lovbrudd i forbindelse med samlingen, sier politiadvokat Anders Svarholt.

Politiadvokat Anders Svarholt forteller at politiet har henlagt saken fordi de ikke har funnet at det har vært brudd på smittevernloven. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Politiet har etterforsket saken og foretatt avhør av forstanderen i foreningen. De har også gjennomført en kriminalteknisk undersøkelse i lokalene.

– Og så kan man selvfølgelig i etterpåklokskapens lys diskutere om hvorvidt det var lurt å arrangere et slikt arrangement på det tidspunktet. Men det er for så vidt ikke et spørsmål som handler om en strafferettslig reaksjon, men mer om den generelle situasjonen som rådet da.

140 personer til stede på det meste

Da arrangementet fant sted i august, var det tillatt med samlinger på opp til 200 personer, dersom man kunne overholde kravet om en meters avstand.

Dette ble innført 15. juni.

Ifølge politiet har etterforskningen vist at det på det meste var 140 personer til stede under markeringen. Men at personene var fordelt slik at det var mulig å overholde avstandskravet på en meter.

– I tillegg hadde foreningen sendt ut informasjon i forkant om smitteverntiltak. I lokalene var det hengt opp plakater som minnet om at det ikke var lov til å hilse, klemme eller liknende, og det var også plassert ut håndsprit flere steder, sier Svarholt.

Lokalet var også delt opp i to separate lokaler, forklarer politiadvokaten. Ett for menn og ett for kvinner.

– I tilknytning til hvert av disse lokalene var det vaskerom med vasker. På flere steder var det satt ut sprit til hånddesinfeksjon og det var munnbind tilgjengelig for de som ønsket å bruke det.

Smittevernlovgivningen endres fortløpende og et slikt arrangement ville ikke vært lov i dag.

– Et tilsvarende arrangement i dag ville, slik covid-19 forskriften lyder per 16. november 2020, vært forbudt.