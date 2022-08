Derfor valgte myndighetene å avlive Freya

Søndag morgen ble hvalrossen Freya avlivet. Aksjonen ble gjort av personell fra Fiskeridirektoratet.

– Vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sa fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Det var likevel ikke garantert at avlivningen ville skje, ifølge Fiskeridirektoratet.

– Hvis Freya hadde reist langt unna eller lignende, så hadde vi endret avgjørelsen. Vi har hele tiden ønsket å slippe å avlive henne, sier leder for kommunikasjon, Anette Aase.

Avlivingen har fått oppmerksomhet i utlandet.

Dyrt og vanskelig

Ressursavdelingen kom mandag med et mer utdypende svar til Fiskeridirektoratet om avgjørelsen som ble tatt.

Der skriver de blant annet mer om hvorfor flytting ikke var aktuelt.

Havforskningsinstituttet kom med tre muligheter for flytting av Freya:

Å bedøve henne.

Fange henne i nett som ble lagt under båtene hun lå på.

Få kontroll på henne og putte henne i et kraftig bur under vann.

Instituttet opplyser at det siste alternativet ble anbefalt som mest skånsomt.

Likevel skriver de at løsningene ville være dyre, og ha liten sjanse for å lykkes:

«Det ble besluttet å ikke gjennomføre dette på bakgrunn av stor usikkerhet om gjennomførbarheten og de betydelige kostnadene knyttet til en slik operasjon,» skriver de.

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant av aksjonen.

Ba folk holde seg unna

Fredag 12. august var fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen med i Dagsnytt 18 og oppfordret folk til å holde seg unna det store dyret.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen om hvalrossen «Freya» i Dagsnytt 18 fredag 12.08.22.

I forkant av intervjuet, klokken 13.00 samme dag, hadde Fiskeridirektoratet et møte med Mattilsynet om Freya.

– Om Freya skulle bli avlivet eller ikke har hele tiden vært en løpende vurdering. Etter et møte med Mattilsynet fredag ble det besluttet at å flytte henne ville være for dyrt og krevende, sier fiskeridirektør Frank Bakke Jensen.

Deretter bestemte direktoratet seg for å følge med på hvor Freya eventuelt ville dukke opp neste gang, og ta en avgjørelse for hva som skulle skje videre derfra.

– Da hun på nytt dukket opp i et folksomt område på lørdag, så ble avgjørelsen om å avlive henne tatt da. Natt til søndag ble hun derfor avlivet, sier fiskeridirektøren.

I etterkant har fiskeridirektør Frank Bakke Jensen fått flere drapstrusler.

Måtte jage folk opp av vannet

Fiskeridirektoratet gikk ut i forrige uke med at de vurderte å avlive det 600 kilo tunge dyret.

Grunnen var at publikum ikke fulgte anbefalingene fra myndighetene om å holde avstand til Freya.

Da hvalrossen nylig dukket opp på badeplassen Kadettangen i Bærum, mente Fiskeridirektoratet at det kunne ha oppstått farlige situasjoner.

«Freya svømmer bort til Kadettangen strand hvor det er 300–400 badegjester(...) Vi beordrer folk opp av vannet, men få vil høre,» skrev Sjøtjenesten, som måtte få bistand fra politiet.

TAR SJANSER: Mange beveget seg nær Freya på Kadettangen. Hvalrossen blir stresset av store folkemengder.

Kritikk av hemmelighold

Generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima og biolog Christian Steel har krevd svar på hvorfor hvalrossen ble avlivet i all hemmelighet.

Og han har kritisert hemmeligholdet.

– Fiskeridirektoratet kan ikkje holde dette hemmelig bare for at det skal være bekvemt for seg. De må kunne legge fram dokumentasjon når det har vært så stort engasjement rundt denne hvalrossen.

Obduksjon utsatt til i morgen

Freya kom mandag formiddag til Veterinærinstituttet i Ås.

Her skal hun undersøkes av en viltpatolog.

– Man åpner dyret og ser på indre organer og beskriver det man ser, sier fagansvarlig for vilt, Knut Madslien, ved Veterinærinstituttet.

Dette skjer på oppdrag fra Havforskningsinstituttet.

– Obduksjonen av den avdøde hvalrossen vil kunne gi forskerne informasjon om eksempelvis mageinnholdet – da kan vi lære mer om hva den har spist, skriver Havforskningsinstituttet i en e-post til NRK.

Fordi hvalrossen var delvis fryst da hun kom til veterinærinstituttet, er obduksjonen utsatt til i morgen.

Fra Troms til Oslofjorden

Freya ble ordentlig kjent etter et besøk i Kragerø tidligere i sommer.

Her slappet hun av på flere fritidsbåter. Etter det svømte hun videre i og rundt Oslofjorden.

De siste ukene har hun holdt til rett utenfor Oslo, i Bærum og Asker kommune.

I oktober 2021 tok Freya turen til Nederland. Da ble hun funnet sovende på ubåten «Den Helder».

Ubåten tilhørte den nederlandske marinen.

SOV PÅ UBÅT: Ubåten Freya sov på, tilhørte den nederlandske marinen.

En lokal nederlandsk radiostasjon bestemte seg for at de ville gi hvalrossen et navn.

De opprettet en konkurranse der over 2000 mennesker sendte inn forslag. Navnet Freya gikk seirende ut av konkurransen.

Første gang «Freya» ble sett i Norge, var i Troms i 2019.