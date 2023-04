Freya-statuen avduket

Astri Tonoians skulptur av Freya ble avduket på Kongen Marina i Oslo, ikke langt fra der hvalrossen ble avlivet i fjor.

Mange var til stede og flere holdt appeller før avdukingen, blant annet initiativtager Erik Holm, Christian Ringnes og Siri Martinsen, lederen av Noah – for dyrs rettigheter.

En rose er lagt ved den avdukede Freya-statuen. Kunstneren Astri Tonoian sammen med initiativtager Erik Holm, Siri Martinsen i Noah og hvalrossekspert Rune Aae under avdukingen lørdag Rune Aae og Erik Holm avduket skulpturen av Freya på Kongen Marina i Oslo.

Avlivingen vakte mye oppmerksomhet både i Norge og i utlandet, og en aksjon samlet inn 270.000 kroner til å lage en statue av Freya.

Skulpturen av Freya rett før avdukingen lørdag. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

Da Tonoian fikk oppdraget sa hun at saken er viktig.

– Ikke bare på grunn av Freya alene. Men det var en fin anledning å snakke om generelle linjer på hvordan vi mennesker forholder oss til natur. Det handler mer om et bidrag til et symbol som kan være for ettertiden og som kan minne oss på hvordan vi tar noen avgjørelser og hvor godt er de begrunnet, sa Tonoian da.

Folk stimlet seg rundt statuen av Freya før avdukingen. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

Etter en lang vår og sommer langs den norske kysten, ble den 600 kilo tunge hvalrossen avlivet en tidlig morgen 14. august 2022.

Det skjedde etter at hvalrossen dukket opp på badeplassen Kadettangen i Bærum hvor den var i nærkontakt med folk som badet.

Hvalrossen Freya kom tett på folk – og folk kom tett på henne. Foto: Olav Døvik / NRK

– Vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sa fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding den gang.