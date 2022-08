Hvalrossen Freya er avlivet

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering. Vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Aksjonen ble gjennomført av personell fra Fiskeridirektoratet.

– Vi går ikkje ut med detaljer om avlivingen, men den skjedde henhold til retningslinjer for sjøpattedyr, sier Olav Lekve, i Fiskeridirektoratet, til NRK.

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant av aksjonen. Freya er overlevert til videre håndtering av veterinærer.

– Vi har forståelse for at denne beslutningen kan skape reaksjoner hos publikum, men jeg er trygg på at dette var den riktige avgjørelsen. Vi er opptatt av dyrenes ve og vel, men menneskers liv og helse må gå foran, sier Bakke-Jensen.

Vurderte å flytte Freya

Flere tiltak skal ha vært vurdert i forbindelse med hvalrossens tilstedeværelse i Oslofjorden.

– Vi har vurdert alle mulige tiltak svært grundig. Vi kom frem til at vi ikke hadde anledning til å ivareta dyrevelferden på en god nok måte med andre tiltak, sier Bakke-Jensen.

Flytting har vært utredet sammen med blant annet Havforskningsinstituttet.

– Det er et stort og vilt dyr, det ville vært en komplisert prosess å flytte henne, og det er langt fra sikkert at det ville lykkes. I tillegg ville det vært veldig ressurskrevende, sier Bakke-Jensen til NRK.

Kunne utgjøre fare

Tidligere denne uken gikk Fiskeridirektoratet ut med at de vurderte å avlive det 600 kilo tunge dyret. Grunnen var at publikum ikke fulgte anbefalingene fra myndighetene om å holde avstand til Freya.

– Vi så flere ganger hvor farlig og uoversiktlig kunne bli rundt henne, hvor folk ikke fulgte våre anbefalinger, sier Bakke-Jensen.

Direktoratet opplyste da at de hadde observert flere potensielt farlige situasjoner på badeplassen Kadettangen utenfor Oslo. De hadde dokumentert at personer bader med hvalrossen.

– Det er snakk om til dels store folkemengder i alle aldre, der samtlige helt tydelig går bort fra gjeldende anbefalinger om å holde avstand, sa Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet tidligere denne uken.

– Burde prøvd andre tiltak først

– Jeg ble sjokkert og svært skuffet, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i dyrevelferdsorganisasjonen Noah.

Siri Martinsen i Noah mener at andre tiltak burde ha blitt forsøkt før man besluttet å avlive Freya. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Hun mener det viser at man i Norge ikke er i stand til å ta godt nok hensyn til ville dyr

Martinsen mener andre tiltak burde ha blitt prøvd først.

– Vi mener at de som ikke klarer å holde avstand til dyret bør få en bot, og det tror jeg kunne ha ført til at folk fulgte retningslinjene, det har ikke vært forsøkt, sier hun.

Hun mener at man ikke kan bruke dyrevelferd som en begrunnelse for å avlive hvalrossen.

Også Ingrid Liland nestleder MDG synes det er synd at Freya er død. Hun mener Freya har blitt et symbol, og et dyr mange har blitt glad i.

– Et symbol på 289 trua arter som trenger at vi og regjeringen møter naturen med vilje til å ta vare på den og beskytte den og ikke avlive.

Freya tar det helt med ro i sommersola. Foto: Joshua V. Jaunsen / tipser

Oppholdt seg i Oslofjorden

Freya ble ordentlig kjent etter et besøk i Kragerø tidligere i sommer, hvor hun slappet av på flere fritidsbåter. Etter det svømte hun videre, og har oppholdt seg i og rundt Oslofjorden. De siste ukene har hun holdt til rett utenfor Oslo, i Bærum og Asker kommune.

I oktober 2021 tok Freya turen til Nederland. Da ble hun funnet sovende på ubåten «Den Helder». Ubåten tilhørte den nederlandske marinen.

En lokal nederlandsk radiostasjon bestemte seg for at de ville gi hvalrossen et navn. De opprettet en konkurranse der over 2000 mennesker sendte inn forslag. Navnet Freya gikk seirende ut av konkurransen.

Første gang «Freya» ble sett i Norge, var i Troms i 2019.