– Det er fullstendig lov å være uenig, men å komme med drapstrusler er å trekke det for langt. Det går for langt, sier Hilde Sjurelv, kona til fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Hun har det siste døgnet blitt utsatt for massiv hets etter at hvalrossen Freya ble avlivet i helgen.

Hetsen går både på hvem hun er og på hvordan hun ser ut. Men verst av alt er drapstruslene, sier Sjurelv.

– Jeg ble skjelven og skremt da det begynte å hagle inn meldinger og kommentarer på telefonen med ubehagelig innhold.

Hva kan du gjøre om du opplever hets? Ekspandér faktaboks Fortell om det til noen du stoler på.

Dersom det er grove trusler eller annen grov hets, kan du kontakte politiet. Politiets nettpatrulje har som oppgave å tråle og hjelpe folk som opplever hets på nett.

Dersom det er mulig, dokumenter det! Det er til hjelp når du kontakter politiet, hjelpeorganisasjoner eller noen du stoler på.

NRK har sett flere av truslene Sjurelv har mottatt.

– Dette handler om en sak som jeg ikke har noe med å gjøre, annet enn at jeg er gift med Frank.

– Jeg tenker at mange fra ulike land vil gi uttrykk, men de kan begrense det til å være uenig, og ikke komme med direkte drapstrusler.

Kommentarer lagt igjen på Sjurelvs Facebook-profil Denne trusselen er blant meldingene paret har mottatt etter avlivingen av Freya. «Hvordan kan du være sammen med et sånt svin» står det i denne meldingen som Hilde Sjurelv har mottatt fra en person som snakker tysk. Foto: Skjermdump/privat Hetsen fra folk rundt omkring i verden har ikke latt vente på seg

Måtte stenge profilen

Sjurelv har lenge hatt en åpen Facebook-profil, men har sett seg nødt til å stenge den på grunn av all hetsen.

– Jeg måtte bare lukke den, fordi de kommenterte over alt, i alle himmelretninger.

Sjurelv har valgt å dele noen av meldingene hun har fått.

– Av og til er det greit å faktisk vise folk hva det er som kommer. Hva folk faktisk tillater seg å si.

Sjurelv forteller at det primært er brukere fra andre land som har kommet med trusler.

– Jeg håper folk tenker seg om to ganger. Det er ikke alt som egner seg for publisering til mennesker man overhodet ikke kjenner, sier hun.

Frank Bakke-Jensen er direktør i Fiskeridirektoratet, som besluttet og gjennomførte avlivingen av hvalrossen Freya i helgen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Irrasjonelle krefter

Selv sier fiskeridirektør Bakke-Jensen at han vil kontakte politiet.

– Jeg har ingen problem med å ta imot verken klager eller innspill om jobben min til meg personlig. Men jeg mener det er å gå langt over grensa å tillate seg å kontakte familien min. Men det er dessverre blitt en del av hverdagen.

Hvordan vurderer du din egen sikkerhet?

– Min egen sikkerhet blir ivaretatt, det er jeg ikke så veldig redd for. Det her er en sak som har satt følelser i sving og da er det også en del irrasjonelle krefter som går i gang, og da er det sånne eksempler vi får her.

Bakke-Jensen tenker likevel at han og Sjurelv antakeligvis ikke har behov for økt beskyttelse.

– Jeg gjør som jeg har brukt tidligere, jeg samler opp og overleverer til politiet, også får deres fagfolk gjøre vurderinger på det.