– Fiskeridirektoratet kan ikkje halde dette hemmeleg berre for at det skal vere bekvemt for seg. Dei må kunne leggje fram dokumentasjon når det har vore så stort engasjement rundt denne kvalrossen.

Det krev generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima og biolog Christian Steel.

Søndag kveld kjem han med ei klar etterlysing etter kva vurderingar som blei gjort før Fiskeridirektoratet i ly av morgontimane reiste ut i Oslofjorden og tok livet av kvalrossen.

– Dei har ei grunngjeving for det. Det må ha vore fagfolk inne i bildet som har gjort ei vurdering av at dette dyret har vore stressa, seier Steel.

Han vil gjerne sjå vurderinga og vite kven som har gjort vurderingane.

MANGFALD: Biolog Christian Steel meiner at det ikkje var naudsynt å avlive Freya. Foto: Margret Helland / NRK

Søndagsstengt på kontoret

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen seier til NRK at dei ikkje kjem til å legge fram meir av bakgrunnen for avlivinga søndag kveld.

– Dette må vi kome tilbake til måndag, seier Bakke-Jensen på telefon til NRK.

I pressemeldinga som blei sendt ut søndag kjem det fram både Politiet og Mattilsynet blei varsla på førehand.

Men kva som faktisk skjedde, korleis dei tok livet av Freya og kvifor, det nektar Fiskeridirektoratet å seie noko om søndag.

– Det er søndag og det er stengt, det er ingen på jobb som kan finne fram den dokumentasjonen i kveld, seier Olav Lekve til NRK.

Han jobbar med kommunikasjon i Fiskeridirektoratet.

Mange farlege ting

Tidlegare søndag sa han at direktoratet ikkje går ut med detaljar om avlivinga, men at den skjedde slik det står i retningslinjene for sjøpattedyr.

Freya døydde momentant og utan smerte.

– Avgjerda om avliving blei tatt etter ei heilskapsvurdering der vi kom fram til menneske sitt liv og helse kunne kome i fare, skreiv Fiskeridirektoratet i pressemeldinga som blei sendt ut søndag.

Det får Christian Steel i Sabima til å reagere kraftig.

Han peikar på at det er mange farlege ting i naturen som styresmaktene verken vil eller kan gjere noko med.

– Det er elg, det er veps og det kan vere bratte stup og alt mogleg. Vi kan ikkje tilpasse og tilrettelegge naturen slik at det ikkje er nokon risiko.

GIR STØTTE: Biolog Per Espen Fjeld meiner at det var rett å ta livet av Freya. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Støttar direktoratet

Biologkollega Per Espen Fjeld, som skreiv ein kronikk om at Freya burde skytast, er derimot godt nøgd med Fiskeridirektoratet.

– Eg trur det var klokt. Så må vi hugse at dette er eit einsleg dyr av ein bestand på 30.000 nordatlantiske kvalrossar. Det er ingen krise.

Han meiner også at dersom Freya hadde fått leve, så kunne konsekvensen blitt at enda fleire kvalrossar ville etablert seg i Oslofjorden.

– Ein bestand på fleire titals, kanskje hundretals dyr, ville blitt for mykje problem, meiner Fjeld.

Christian Steel meiner derimot at det burde ha vore plass til éin kvalross i Oslofjorden, eit område med langt over éin million innbyggjarar.

At nokon har vore farleg nær Freya er ikkje argument nok til å ta livet av Freya, meiner Steel.

– Folk må kunne bruke hovudet, sjå seg føre og sjå etter brannmanetar og kvalross når ein skal bade.