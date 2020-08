Brannvesenet om grottefesten: – Mye farligere enn folk tror

– I slike festlokaler er det alltid fare for at svært mange vil kunne miste livet. Det er høy risiko og noe av det brannvesenet er aller mest bekymret for, sier Lars Magne Hovtun, vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat.

Natt til lørdag ble over 20 personer sendt til sykehus med kullosforgiftning, etter en fest i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo. Det var politiet som ved en tilfeldighet oppdaget festen.

– Skal lite til før det går galt

Inne i bunkeren fant politiet sju bevisstløse personer. De ble kjørt direkte til Lovisenberg og Ullevål sykehus.

Inne i bunkeren hadde det vært en ravefest og to bærbare aggregater skal ha fylt opp rommet med eksos.

– Vi oppdager fra tid til annen fester i ulike lokaler. Det kan være industrilokaler, tilfluktsrom eller fjellanlegg. Det skal så lite til før det går galt på en slik fest, sier Hovtun.

En patrulje fra politiet i Oslo kom natt til søndag tilfeldigvis over en rekke omtåkede ungdommer ved Collets gate på St. Hanshaugen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Brannvesenet stenger slike fester, men er helt avhengig av tips for vite om arrangementene.

Ber folk varsle

– Jeg vet det sitter langt inne å angi venner på denne måten, men hvis du er glad i vennene dine så må du ringe oss, sier Hovtun.

En festfeltaker NRK har snakket med forteller at det har vært arrangert fester inne i bunkeren flere ganger i løpet av sommeren.

Dette er inngangen til bunkeren der ravefesten ble arrangert natt til søndag. Foto: Runar Henriksen Jørstad

Politiet sier at opp til 200 personer var innom festen i løpet av natten og at deltakerne tok seg inn i den stengte bunkeren ulovlig. NRK erfarer at arrangørene på forhånd hadde tatt seg inn i bunkeren og rigget opp et lydanlegg til festen.

– Dette er så farlig at vi ikke kan tiltale at det skjer. Jeg er ikke overrasket over at denne festen ble arrangert, men jeg er overrasket over at det ikke gikk verre, sier Hovtun.