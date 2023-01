De siste månedene har både NRK og Avisa Oslo fortalt en rekke historier om folk som har opplevd dårlig behandling ved Ullern helsehus.

Flere ting har gått igjen i historiene.

mangelfull behandling

mangelfull oppfølging

omsorgssvikt

Folk har blant annet fortalt om lite legetilsyn, lav bemanning og ansatte som ikke kommer når beboerne trekker i alarmsnoren.

Pasienter har blitt liggende lenge alene i sengen, ofte i sin egen avføring, før noen har kommet for å hjelpe.

Under åpningen av dagens høring, tok Høyre ordet. Partiet ba om en ny høring. Årsaken var at de ikke hadde fått innsyn i all informasjon de hadde bedt om på forhånd.

Ønsket om en ny høring ble avvist.

– Vær så snill. Ikke svikt meg!

Personer som tidligere har fortalt sine historier i media, deler nå sine historier med helsepolitikerne i Oslo.

Berørte forklarer i bystyresalen om sine opplevelser på Ullern helsehus. Foto: Ellen Omland / NRK

En av dem er tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad (76).

– Da jeg kom ut av Ullern helsehus, var jeg så glad at jeg gråt av glede, sa Quigstad.

Helsebyråd Robert Steen har takket Lasse Qvigstad for åpenheten.

Pia Borander fortalte historien om faren sin, Jan Sverre Borander, som ble innlagt på Ullern helsehus i januar i fjor.

Han beskrev det som et «helvete».

Tellef (50) hadde Downs syndrom og demens. Familien mener han ble utsatt for omsorgssvikt på Ullern helsehus.

En av søstrene til Tellef, Helene Dannevig, fortalte under høringen at de hørte hylene fra lillebroren langt nede i gangen.

Pårørende til Frode Holst (72) har tidligere fortalt sin historie om dårlig oppfølging på Ullern helsehus til Avisa Oslo.

Må forklare seg

Nå skal byråden for helse og eldre, Robert Steen, grilles av politikerne i helse- og sosialutvalget i Oslo.

Helsebyråd Robert Steen har måttet svare på mange spørsmål om helsehus de siste månedene. Foto: Annika Byrde / NTB

Allerede før høringen har en rekke partier i bystyret raslet med mistillitssablene mot helsebyråden.

Helsepolitisk talsperson i Høyre, Hassan Nawaz, forventer blant annet svar på hvorfor og hvordan man er havnet i denne situasjonen.

Hvorfor kommunen ikke har oppdaget det og hvordan byråden ser for seg å innrette fremtidens helsehus.

– Og ikke minst også om tjenestene har blitt levert i henhold til forskriftene om kvalitet i helsevesenet og helsepersonelloven.

Dersom partiene etter høringen mener at de ikke har tillit til Steen, kan det utløse en byrådskrise.

– Advarer mot politisk pekelek

Også direktøren i Sykehjemsetaten og representanter fra helsehusenes ledelse må forklare seg i høringen.

Før høringen har pasient- og brukerombudet i Oslo advart mot en politisk pekelek der ingen vil ta ansvar for situasjonen for helsehusene.

– Først og fremst forventer jeg en åpen dialog, og at dette ikke blir en politisk pekelek, hvor staten peker på kommune, som igjen peker på bydelen, som igjen peker på Sykehjemsetaten, som igjen på helsehusene og sykehjemmene, sier Anne Ryymin til Dagsavisen.

Mange klager på helsehus

Siden 2015 har helsehus vært et tilbud for personer i Oslo med sammensatte helseutfordringer som trenger behandling eller rehabilitering for en kortere periode.

Helsehusenes hovedoppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig hjemme.

De tre siste årene har Sykehjemsetaten fått en rekke skriftlige klager på helsehusene.

Ullern helsehus topper klagestatistikken.

Sykehjemsetaten har fått 116 skriftlige klager fra 2020–2022 Ekspandér faktaboks 2020, 36 skriftlige klager: Lilleborg helsehus: 10

Ryen helsehus: 6

Solfjellshøgda helsehus: 6 (tidligere Ryen helsehus)

Solvang helsehus: 7

Ullern helsehus: 7 2021, 41 skriftlige klager: Lilleborg helsehus: 7

Solfjellshøgda helsehus: 19

Solvang helsehus: 8

Ullern helsehus: 8 2022, 39 skriftlige klager: Lilleborg helsehus: 4

Solfjellshøgda helsehus: 8

Solvang helsehus: 4

Ullern helsehus: 23 Klager fordelt på helsehusene, 2020-2022: Lilleborg helsehus: 21

Ryen helsehus: 6

Solfjellshøgda helsehus: 33 (tidligere Ryen helsehus)

Solvang helsehus: 19

Ullern helsehus: 38

Skal granskes

Byrådet har varslet en ekstern gjennomgang av helsehusene i Oslo.

Granskingen skal blant annet omfatte organisering, bemanning, kompetanse og kvalitet ved helsehusene.

Den endelige rapporten skal være klar i juni i år.

I tillegg har Statsforvalteren i Oslo og Viken åpnet tilsyn av Ullern helsehus.

ME-syk på Ullern helsehus

I fjor høst fortalte NRK også om ME-syke Aurora (25) som er tvunget til å bo på Ullern helsehus mot sin vilje.

Familien til Aurora har dekket til vinduene med private gardiner og sorte plastsekker for at rommet hennes skal være helt mørkt. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Jeg blir sykere av å være her og jeg blir sykere av å ikke få riktig hjelp, sa Aurora Leigh Kobernus den gang.

9. februar er det ett år siden den ME-syke kvinnen havnet på Ullern helsehus.

Aurora bor fortsatt på helsehuset.