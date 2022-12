– Først og fremst vil jeg takke Lasse Qvigstad for å stå frem med sin historie. Det er tøft, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen.

Fredag fortalte tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad (76) at han fryktet for livet under et opphold på Ullern helsehus i Oslo. 76-åringen hadde gjennomført en åretransplantasjon og ble overført til helsehuset.

– Jeg var livredd for å ikke få kontakt med omverdenen. Jeg var livredd for at jeg skulle ligge der og dø uten at noen oppdaget det, sier Qvigstad om oppholdet han hadde på Ullern helsehus tidligere i år.

Åpner gransking

Nå sier Robert Steen at han har satt i gang en ekstern gransking av det kommunale helsehuset.

– Jeg har bestilt en gjennomgang av helsehusenes beskaffenhet i Oslo. Det gjorde jeg i november for å få en oversikt over våre helsehus, om de er rett og slett satt opp kompetansemessig og kapasitetsmessig til å ta seg av de behovene vi har fremover, sier Steen.

– Ingen quick fix

Lasse Qvigstad forteller om sine opplevelser ved Ullern helsehus. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Lasse Qvigstad sier til NRK at han synes det høres veldig bra ut med en ekstern gjennomgang.

– Men man må ikke tro at det er noen quick fix, sier han.

Han mener at bemanningen må økes og at kompetansen må heves.

– Det er helt grunnleggende ting som må på plass. Men det er bra at politikere tar tak i dette, sier Qvigstad.

Bemanning og kompetanse

Både NRK og Avisa Oslo har skrevet en rekke saker om dårlig behandling ved Ullern helsehus.

På et år har pasientombudet i Oslo mottatt 71 klager på helsehus i Oslo.

Helsebyråd Steen sier at virker som om kompleksiteten er blitt mye større enn det vi var vant til.

– Helsehusene var egentlig satt opp for å drive rehabilitering på vei fra sykehus fra hjem. De typiske skadene de har behandlet har vært lårbensbrudd, sier han.

Steen sier at det nå virker som om det er problemer både med bemanning og kompetanse. Han sier at dette er ikke et problem den enkelte kommune kan løse.

– Her må regjering og storting på banen slik at spesialisthelsetjenesten eventuelt avgir den kompetansen vi trenger for å gjøre deres oppgaver, sier Robert Steen.