– Jeg føler at Tellef har vært på en slags «helveteskarusell», og at han ble slengt av i fart. Han ble enda mer medtatt enn han var, da vi sendte ham inn i det helvetessystemet.

Sitatet er fra Helene, en av de fem storesøstrene til Tellef. Hun og de andre søstrene delte ofte tanker om lillebroren i en WhatsApp-gruppe.

Da denne lydmeldingen ble sendt var Tellef kommet på Ullern helsehus. Underveis i oppholdet ble familien mer og mer bekymret.

– Det han opplevde på Ullern, det var en omsorgssvikt. Det hadde vært så lett å se hva han trengte av omsorg. Men det var ingen som hadde evne til å se det, sier Camilla Dannevig til NRK.

Hun mener lillebroren trengte langt tettere oppfølging enn det han fikk ved det kommunale helsehuset.

– Han var som et barn, og det er veldig vondt å se barn ligge og skrike.

Tellef var en ivrig Røa-supporter. Foto: Albin Pettersen

NRK har i flere saker omtalt forholdene ved helsehus og Ullern helsehus spesielt.

En av dem som har stått fram er tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad (76).

– Jeg var livredd for at jeg skulle ligge der og dø uten at noen oppdaget det, sa Qvigstad til NRK forrige uke.

Familien til Tellef forteller også om utrygghet. Men i motsetning til Qvigstad skulle det vise seg at Tellef aldri burde vært på en ordinær korttidsplass.

Helsebyråd Robert Steen har uttalt at det skal startes en ekstern gransking av forholdene ved helsehuset.

Attpåklatten

Tellef var en ivrig Røa-supporter, og attpåklatten i en søskenflokk som også inkluderte hele fem storesøstre.

I utgangspunktet klarte han seg selv, bodde i egen leilighet og dro på sportsarrangementer selv.

Men for fire år siden kom Alzheimer-sykdommen snikende. Personer med Downs har en høyere risiko for å få demens.

Etter hvert måtte han flytte i omsorgsbolig. Etter et epileptisk anfall i sommer ble han innlagt på Ullevål sykehus, og så overført til Ullern helsehus. Camilla sier lillebroren på dette tidspunktet var ganske dårlig.

– Han trengte noen som var der hele tiden, en-til-en-tilbud, eller noen som var obs på ham. Han trengte nattevakt som var tett på hele tiden. Det fikk vi inntrykk av at det var på Ullern helsehus, sier hun.

14. november i år døde Tellef, 50 år gammel. Foto: Privat

– Utrygg

Etter kort tid forsto familien at dette var feil plass for Tellef. De mener Ullern helsehus ikke klarte å ta vare på Tellef slik han trengte.

– Dagen etter han kom var Tellef veldig ulykkelig. Han gråt og sa at noen prøvde å drepe han. Vi tror ikke at noen prøvde å mishandle han, men han fikk en veldig utrygg følelse. Vi skjønte at her har de ikke kapasitet til å passe på ham slik de skal.

Søsteren mener Tellef ikke trengte så mye medisinsk oppfølging, men at noen var sammen med ham, og at han trengte hjelp til stell og toalettbesøk.

Dette ble forsterket av demensdiagnosen, mener søsteren. Hun reagerer også på manglende renhold, og viser blant annet til at flekker med avføring i en sofa ikke skal ha blitt vasket bort.

– Det var ikke renhold, det var skjeggkre i koppene, sier Camilla Dannevig.

Hun sier familien flere ganger fant Tellef skrikende på rommet.

– Han hadde noen veldig traumatiske opplevelser av å være alene og forlatt. Følelsesmessig var han som et barn, og det er veldig vondt å se et barn ligge og skrike uten å få hjelp.

Familien til Tellef Dannevig reagerer på at avføring i sofaen på rommet til Tellef ikke skal ha blitt vasket bort. Foto: Privat

Hevder bydelen vil bruke opp innkjøpte plasser

Bydelene i Oslo kommune kjøper plasser på helsehus for seks måneder av gangen. Dette er vanlige standardplasser for korttidsopphold og rehabilitering.

Det er Sykehjemsetaten i Oslo kommune som leverer plasser, bydelen bestiller og velger selv hvilke pasienter som skal plasseres hvor.

Helge Jagmann, direktør Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Hverken Sykehjemsetaten eller helsehusene har noen påvirkning på hvordan bydelene disponerer sine plasser, eller hvilke pasienter som plasseres på plassene.

Helge Jagmann er direktør for Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Han sier at bydelene ofte ikke er interessert i å kjøpe en ekstra spesialplass, med ekstra oppfølging, dersom de allerede har betalt for en vanlig plass.

– Det kan bety at pasienter ikke får det beste tilbudet, men et mer standardisert tilbud som kan bety mer risiko for svikt, sier Jagmann.

Jagmann påpeker at korttidsplassene ved Ullern helsehus, av den typen Tellef fikk, ikke er spesialisert for demenspasienter.

– Det er laget som ordinære korttidsplasser, men brukt som rullerende plasser for folk med alvorlig demens, sier han.

– Det er pasienter som ikke skulle vært der?

– Ja, det ser vi en del tilfeller av, mener Jagmann.

Ifølge Sykehjemsetaten skal ikke pasienter med en demensdiagnose plasseres på helsehus. Likevel ser de at 80 prosent av pasienter ved helsehus har kognitiv svikt.

Erkjenner svikt

Bydelsdirektør Kristin Nilsen i Vestre Aker bydel sier Tellef havnet på feil type plass ved Ullern helsehus. Bydelen vil nå undersøke hvorfor det ble sånn.

– Vi ser i ettertid at vi sammen med sykehusetaten burde gjort en annen vurdering enn vi gjorde. Han burde hatt en tettere oppfølging enn det han fikk på en ordinær plass. Det har jeg lyst til å beklage overfor de pårørende til Tellef, sier Nilsen.

Hun hevder de ikke hadde informasjon på tidspunktet for plassering som tilsa at han burde ha spesialplass. Nilsen avviser at det er mer lønnsomt for bydelen å bruke plasser som allerede er kjøpt.

– Siden sommeren har de plassene vært fylt opp. Vi har pasienter på sykehus som venter på de plassene, så det er ikke ledig kapasitet på de korttidsplassene, sier Nilsen.

Ullern helsehus beklager også den behandlingen Tellef fikk.

– Jeg må virkelig beklage at vi ikke klarte å levere tjenester som gjorde at de opplevde trygghet og at vi ikke klarte å ivareta Tellef på en god måte, sier fungerende institusjonsleder Mona Kjekshus ved Ullern helsehus.

Mona Kjekshus er fung. institusjonsleder ved Ullern Helsehus Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Hun sier det hele tiden er deres målsetning at de pasientene som kommer dit skal ha trygghet.

– Vi ser at vi tidligere i oppholdet burde ha satt inn en fast vakt, særlig på nattvakt, fordi det er dokumentert at han var en del engstelig på natta.

Hvorfor ble det ikke vasket når pasienter er her?

– Jeg vil beklage. Dette er i våre prosedyrer. Vi har renhold hver dag på hverdagene, og oppdages det søl utenom dette skal våre medarbeidere som oppdager det fjerne.

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen (Ap) sier han nå vil iverksette to tiltak.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap). Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– For det første så skal min administrasjon nå ha møte med alle de 15 bydelsdirektørene i Oslo. Der skal vi bruke dette som eksempel for å sikre oss at dette er en praksis som ikke skjer andre steder i Oslo.

– I tillegg gjennomfører jeg nå en ekstern evaluering av alle helsehusene i Oslo for å se om de er satt opp med en kompetanse og en bemanning i forhold til de behovene vi har når vi nå går inn i 2023, sier Steen, som var invitert til Dagsrevyen for å kommentere saken.

Tellef Dannevig var den eneste gutten i en søskenflokk på seks. Foto: Privat

Døde på Solfjellshøgda

14. november i år døde Tellef, 50 år gammel. Han hadde da havnet på Solfjellshøgda helsehus. Der fikk han ifølge familien god omsorg og noen som så til ham hele tiden.

Familien er glade for at han fikk en verdig avslutning på livet.

– Det var veldig bra at vi hadde den tiden på Solfjellshøgda. Skrekk og gru hvis det var på Ullern, der han hadde en vond sistetid, sier Camilla.