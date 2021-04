Påtalemyndigheten mener at mannen forsøkte å drepe sju personer, men det nekter han for. Han nekter også for å ha truet to politibetjenter på stedet.

Mannen erkjenner straffskyld for grovt ran, trusler og for grove brudd på vegtrafikkloven.

Det var 22. oktober i 2019 at den tiltalte mannen kapret en ambulanse ved Sinsenkrysset i Oslo. Han var rusa, hadde kjørt av veien og kapret ambulansen som skulle hjelpe han.

Ambulansearbeiderne ble truet med en avsagd og ladd hagle.

Her ved Rosenhoff i Torshovdalen havnet bilen til den tiltalte etter at han kjørte av veien 22. oktober 2019. Foto: Tipser Foto: Tipser

Traff barnevogn med tvillinger

Deretter fulgte villmannskjøring rundt i Torshov-området med politiet hakk i hæl.

Politiet avfyrte minst 19 skudd under jakten.

Underveis kjørte ambulansen blant annet på en barnevogn der det lå et tvillingpar. Babyenes mor måtte dra vognen til siden og selv kaste seg unna for å ikke bli truffet.

Det samme måtte et eldre ektepar og to politimenn. Ingen av dem ble alvorlig skadd.

Etter hendelsen sa tvillingmoren til NRK at de tilsynelatende hadde hatt englevakt.

Ambulansen traff denne vognen med tvillingene Iben og Noah. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Svært dramatisk

– De opplevde det som en høydramatisk hendelse. Bilen satte fart og kjørte rett mot dem, forteller advokat Jorunn Hegle Hovda.

Hun er bistandsadvokat for to de to politibetjentene som var nær ved å bli påkjørt av den kaprede ambulansen.

– Det er deres oppfatning at hadde det ikke vært for at de var snarrådige og hoppet unna, så ville de blitt truffet. De oppfattet at han målbevisst prøvde å treffe dem.

Mange blir vitner til en vill ferd på Torshov.

Den ville ferden endte ved et portrom. Politiet måtte bruke pepperspray for å få mannen til å overgi seg.

Hovedgaten på Torshov i Oslo ble stengt under politiaksjonen Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Skulle levere narkotika

– Det eneste som sto i hans hode, var å komme seg unna politiet fordi han hadde en betydelig mengde narkotika i bilen som han skulle levere, sier 33-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen.

Han mener det viktigste i rettssaken blir å få større klarhet i hva som faktisk skjedde.

Pedersen vil legge ned påstand om at 33-åringen frifinnes for drapsforsøkene, men at han ellers dømmes i tråd med tiltalen.

33-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, på plass i Oslo tingrett. Foto: Nadir Alam / NRK

Over 40 vitner

Det er satt av tre uker til rettssaken i Oslo tingrett. NRK følger saken.

I tillegg til to rettsoppnevnte sakkyndige er det innkalt over 40 vitner.

Blant vitnene er de som holdt på å bli påkjørt, politibetjenter som var involvert i jakten og pågripelsen av gjerningsmannen og personer som tilfeldigvis så hva som skjedde.