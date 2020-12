Ambulansekaprer er tiltalt for sju drapsforsøk

22. oktober i fjor havnet en bil på taket ved Rosenhoff i Oslo.

Bilen lå på en gangvei sør for Sinsenkrysset. Foto: Tipser

I bilen satt den tiltalte og en kvinne i 20-årene. Kvinnen forsvant fra stedet til fots.

Da politi og ambulansepersonell kom frem, truet 33-åringen til seg ambulansen med et haglgevær. Han kjørte fra stedet i stor fart.

Villmannskjøring

Her i Åsengata ble en barnevogn med de sju måneder gamle tvillingene Iben og Noah påkjørt. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

På den ville ferden traff ambulansen en barnevogn på et fortau. Også tvillingenes mor og et eldre ektepar holdt på å bli påkjørt.

Moren fortalte kort tid etter om hendelsen til NRK. Hun mente de tilsynelatende hadde hatt englevakt.

33-åringen ble siktet for drapsforsøk på fem personer i november i fjor. Han avviste skyld.

Nå er mannen tiltalt for drapsforsøk på totalt sju personer mens han forsøkte å komme seg unna politiet. Mannen nekter straffskyld.

Omfattende tiltale

Tiltalen mot 33-åringen er svært omfattende. I tillegg til drapsforsøk, er han tiltalt for grovt ran og trusler i forbindelse med at han tok kontroll over ambulansen.

Han er også tiltalt for ulovlig våpenbesittelse, kjøring i ruspåvirket tilstand, narkotikaovertredelse.

Han er også tiltalt for flere brudd på veitrafikkloven i forbindelse med at han kjørte ambulansen.

Advokat Øyvind Bergøy Pedersen er forsvarer for 33-åringen som nå er tiltalt. Foto: Berit Roald / NTB

Mannens forsvarer, Øyvind Bergøy Pedersen, har følgende kommentar til tiltalen.

– Vi kommenterer den når vi kommer i retten. Jeg har ikke lest tiltalen. Jeg har bare fått den muntlig redegjort for, så detaljene i tiltalen kan jeg ikke kommentere nå.

Han svarer slik på hvordan hans klient stiller seg til de øvrige punktene i tiltalen.

– Han har aldri lagt skjul på at han denne dagen begikk mange alvorlige straffbare forhold. Det står han fast på.

Advokat Øyvind Bergøy Pedersen mener det har tatt altfor lang tid før tiltalen ble klar.

– Den skulle ha kommet for et halvt år siden. Det er selvfølgelig svært, svært beklagelig for alle involverte, de påstått fornærmede og selvfølgelig for tiltalte å gå og vente på dette.

Tidligere straffedømt

Ambulansekapreren er tidligere straffedømt en rekke ganger. Han er blant annet dømt for trusler mot politiet, vold og ran.

En kvinne i 20-årene har også vært varetektsfengslet, siktet for befatning med våpen og oppbevaring av narkotika.

Kvinnen har nektet straffskyld. Hun har hevdet at hun bare haiket med ulykkesbilen.

Politiet skjøt mot ambulansen

Bildet viser kulehullet i vinduet til bakeriet Backstube. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Politiet avfyrte minst 19 skudd under aksjonen. Ingen personer ble truffet. En kule gikk inn gjennom vinduet i et bakeri.

Spesialenheten for politisaker henla saken mot fire politifolk tidligere i høst. Konklusjonen var at de ikke hadde gjorde noe straffbart da de skjøt mot den kaprede ambulansen.

Den ville ferden endte ved et portrom på Torshov.

Politiet har pågrepet en mann og kvinne etter at en ambulanse ble stjålet og kjørte på folk på Torshov. Du trenger javascript for å se video. Politiet har pågrepet en mann og kvinne etter at en ambulanse ble stjålet og kjørte på folk på Torshov.

Men gjerningsmannen overga seg fortsatt ikke. Ifølge Spesialenheten ble det da skutt ti skudd mot førersiden på ambulansen. Målet var å treffe bena til mannen.

Deretter ble det brukt pepperspray. Til slutt rakte mannen hendene i været og ble pågrepet.