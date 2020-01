– All logistikken ut og inn av bygget blir en kjempeutfordring for oss, sier daglig leder Henning Stordal i Oslo Kongressenter Folkets Hus.

Det har lenge vært kjent at større deler av Oslo må sperres av enn kvartalene der selve regjeringsbygningene skal ligge. Grunnen er frykt for terror og bilbomber.

Stordal og næringsdrivende frykter praktiske utfordringer i hverdagen.

For det viser seg at lastebiler, varebiler og håndverkere ikke kan kjøre til butikker og bedrifter i området uten først å være sjekket.

Det blir i et nytt kontrollsenter. Der skal biler saumfares og trolig plomberes før de kan kjøre til sentrum og inn i sikkerhetssonen.

SPENT PÅ FREMTIDEN: Henning Stordal er spent på om Oslo Kongressenter Folkets Hus kan fortsette en så omfattende virksomhet innenfor sikringssonen. Foto: Anders Fehn / NRK

Streng sikkerhet

Flere butikker, restauranter og bedrifter i gatene rundt havner innenfor sikringssonen.

Dette er det samme senteret der post og pakker til departementene skal kontrolleres.

Dette er saken Ekspandér faktaboks I planen for nytt regjeringskvartal er det «forutsatt etablert et eksternt post- og varemottak for leveranser til regjeringskvartalet».

Også varetransport til private bedrifter innenfor den ytre sikringssonen må sjekkes i det eksterne kontrollsenteret.

Den ytre sikringssonen omfatter et større område av Oslo sentrum enn selve regjeringskvartalet.

Kontrollsenteret skal plasseres i nordøstkorridoren eller sørkorridoren til Oslo sentrum.

I informasjonen som er sendt ut til næringsmeglere heter at «beliggenheten er maksimalt 30 minutters kjøreavstand til Oslo sentrum utenfor rushtid».

Kontrollsenteret skal står ferdig i 2024/2025. Kilde: Statsbygg.

Og kontrollen kan ikke skje ved sperringene, ifølge Statsbygg. Blant annet fordi de kan ta noe tid.

– Skulle man gjort dette på stedet, ville man fått en stor opphopning av kjøretøy. Det ville vært uheldig for miljøet og trafikken, sier Pål Weiby i Statsbygg.

Halvtimes kjøring

Wiby er kommunikasjonsleder for prosjekt nytt regjeringskvartal. De leter etter tomter enten nordøst eller sør for Oslo sentrum.

MER TUNGVINT: Pål Weiby i Statsbygg innrømmer at det blir tungvint for næringsdrivende, men håper å finne praktiske løsninger. Foto: Anders Fehn / NRK

Senteret kan ligge inntil en halvtimes kjøring unna - utenom rushtid. Det kan bety både Groruddalen, Romerike, Oslo sør og Follo.

– Det er ikke til å komme fra at dette blir komplisert. Men etter hvert vil man planlegge for det og finne løsninger. Jeg tipper det vil gå seg til, sier Pål Weiby.

Vil bli unntak

Han sier at også håndverksbiler og lignende må kjøre via kontrollsenteret, men at det vil være unntak hvis det for eksempel skjer en akutt vannlekkasje innenfor sperringene.

Også utrykningskjøretøy vil kunne kjøre inn i sonen. Det jobbes også med å lage et system for søppelbiler.

YTRE SPERRINGER: Her kommer de ytre sperringene rundt det nye regjeringskvartalet. Det er lagt opp til flere sperringer lenger inn. Kartet er en forenklet versjon laget av NRK basert på et mer detaljert kart fra Statsbygg. Foto: NRK

Oslo kommune er spent på hvilke praktiske løsninger Statsbygg finner på de mange utfordringene.

– Vi står i en viktig del av Oslo sentrum både historisk og i forhold til bylivet nå og i framtida, sier etatsdirektør Siri Kielland i plan- og bygningsetaten.

Bekymret

– Det er et mangfoldig næringsliv i dette området i dag. Vi er bekymret for både næringslivet og bylivet når det blir innført sikringstiltak som nødvendigvis vil gjøre hverdagslivet vanskeligere, sier Kielland.

Kielland håper ikke at store deler av Oslo sentrum blir lagt øde.

TORGGATA: Siri Kielland i plan- og bygningsetaten frykter også mer trafikk i Torggata - rett utenfor sikringssonen. Etaten tror mange vil losse varene sine utenfor sperringene for å unngå turen innom kontrollsenteret. Foto: Anders Fehn / NRK

– Er det noe vi vil ha, så er det byliv. Vi ønsker ikke at det skal gå nedenom og hjem med noen, sier Pål Weiby i Statsbygg.

For tungvint

Henning Stordal i Oslo Kongressenter Folkets Hus gir Statsbygg honnør for måten de har tatt de næringsdrivende med på råd.

Han håper å finne en løsning der mye av varene kan bli levert utenfor sperringene for slippe en omvei ut av byen for kontroll.

– Folkets Hus vil eksistere også i fremtiden. Men vi får en stor utfordring med tanke på den brede driften vi har i dag, sier Stordal.

Les også: Nytt regjeringskvartal