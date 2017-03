Grande: Oljefri er førstepri

Venstre-leder Trine Skei Grande sier at partiets miljøkrav nummer én er at Lofoten, Vesterålen og Senja, iskanten, Mørebanken og Arktis holdes fri for olje i all framtid. – Det er det øverste punktet på blokka, sa hun på Venstres landsmøte i dag.