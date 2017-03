Venstre-ledelsen gikk på nederlag om fraværsgrense

Programkomiteen i Venstre ville ha partiet med på å fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring.

Venstre har lenge vært kritisk til fraværsgrensen regjeringen innførte fra skoleåret 2016–2017 (se faktaboks).

Blant dem som støttet forslaget om å droppe ordningen var partileder Trine Skei Grande.

Men landsmøtet satte foten ned.

– Lærer mer

Etter en jevn avstemning, der tellekorpset måtte inn to ganger, gikk flertallet inn for å stryke punktet. De vil med andre ord beholde fraværsgrensen, og heller evaluere ordningen.

Under debatten i landsmøtesalen i Ålesund argumenterte flere lærere og rektorer for å beholde grensen.

Én av dem var rektor og Hedmark Venstres førstekandidat til stortingsvalget, Ole Frode Mikkelsgård.

– Vi ser at fraværsgrensen får ned fraværet. Det er så enkelt at når elever møter på skolen, så lærer de mer. Vi bør forenkle regelverket, ja, men vi bør beholde fraværsregelen, sa han i debatten.

Mindre fravær

En rekke skoler og fylker melder om en drastisk reduksjon i fraværet etter at grensen ble innført. Men mange skoler opplever også at flere elever stryker, fordi elevene med for høyt fravær ikke får karakter.

Flere Venstre-representanter, som Sveinung Rotevatn, mener det bør være opp til den enkelte skole om de trenger en slik grense, eller ikke.

– Vi må ha tillit til skoleeiere, til rektorene, til lærerne, og litt mindre tillit til at Stortinget skal fikse alle problemer i dette landet, sa sentralstyremedlemmet og stortingsrepresentanten i debatten.

Hans syn fikk altså ikke flertall. Venstre vil ikke gå til valg på å fjerne fraværsgrensen.

Det er Høyres skolepolitiske talsperson, Henrik Asheim, glad for.

– Dette er veldig gledelig, Venstre var i utgangspunktet mot grensen, så nå er det et solid flertall for å bevare en nasjonal grense for fravær, skriver han i en kommentar til NRK.