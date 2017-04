– Selv om det har vært diskusjoner på gangen var det et enstemmig landsmøte som vedtok dette. Det føles veldig støttende, og det tror jeg er en bra start på denne valgkampen, sier Trine Skei Grande til NRK lørdag formiddag.

Torsdag varslet Abid Raja i Dagbladet at han ville fremmet et endringsforslag som inneholdt en garanti om at et borgerlig flertall skulle gi en borgerlig regjering. Han mente det var nødvendig etter Grandes uttalelser til VG om at Venstre ville tvinge seg inn i regjering ved å felle de blåblå etter valget.

I et intervju med NRK fredag hadde han ombestemt seg. Nå mente han forslaget fra landsstyret, som landsmøtet stemte over i dag, var godt nok.

Det mente også det store flertallet av Venstres landsmøtedelegater.

Advarte mot uklarhet

Under debatten lørdag morgen argumenterte blant annet tidligere partileder Odd Einar Dørum for å vedta den foreslåtte teksten.

Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget. Forslag til uttalelse / Venstre

En del delegater fra Rogaland Venstre ville stryke setningen «Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget».

– Noen kan oppfatte at sakene ikke kommer i første rekke, fordi vi allerede har bestemt oss for hvor vi skal samarbeide, sa Gro Skartveit under debatten.

Men Dørum advarte mot at Venstre, dersom de på den ene siden går til valg på en H/KrF/V-regjering og samtidig åpner for samarbeid med Arbeiderpartiet, gjør det vanskelig å stå på stand.

– Livets harde skole og min erfaring forteller meg at det er viktig å ha tekst som alle skjønner. Vi må kommunisere vettugt med velgerne, framfor å ha en studiesirkel med velgerne, sa Dørum fra talerstolen.

Ingen plan B

Ikke uventet fikk han og partiledelsen viljen sin. Venstre går til valg på at de hører hjemme på borgerlig side, og at de ønsker en regjering med Høyre, Venstre og KrF.

Men hva gjør de hvis Frp blir Venstre enn sentrumspartiene? Kan de fortsette som støtteparti for en Høyre/Frp-regjering? Det får ikke velgerne et klart svar på.

– Jeg tror alle sammen innser at den strategien landsstyret har diskutert seg fram til er den strategien som er best, den som er mest samlende og den som fører til at vi får gjennomført mest venstrepolitikk.