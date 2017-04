– Dette er helt fantastisk. Og det er jo ekstra gøy å vinne når partiledelsen er mot, sier Leder i Unge Venstre, Tord Hustveit, til NRK.

Som NRK fortalte fredag er Venstre delt i synet på hvor store konsekvenser Parisavtalen skal ha for norsk olje- og gasspolitikk.

Mens Unge Venstre mener 24. konsesjonsrunde må avlyses, advarte motstanderne mot at det vil redusere Venstre til et «reinspikka miljøparti» uten troverdighet blant velgerne.

Men verken Rogaland Venstre eller partiledelsen fikk viljen sin på landsmøtet. Unge Venstre stakk av med seieren.

Venstre går nå inn for å si nei til all letevirksomhet i de 102 blokkene Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) lyste ut i midten av mars (se faktaboks).

Spennende avstemning

I det opprinnelige endringsforslaget ville ungdomspartiet også «stoppe utlysningen av flere letelisenser».

Venstre vil stoppe utlysningen av flere letelisenser og ikke gjennomføre en 24 konsesjonsrunde. Det norske næringslivet må vris i andre retninger for å sikre en bærekraftig økonomi. Unge Venstre / Endringsforslag

Dette falt med knappest mulig margin. 108 stemte for. 109 stemte mot.

I et forsøk på å få flertallet med seg, fjernet de denne formuleringen og fokuserte kun på at Venstre ikke ville gjennomføre 24. konsesjonsrunde (se faktaboks).

– Ny oljepolitikk

Dette forslaget fikk et stort flertall, til enorm jubel fra salen.

– Jeg synes det ble et veldig bra kompromiss. Venstre kan for eksempel nå være for letelisenser i allerede åpnede områder, eller andre områder i framtiden som er godt utredet når det gjelder klimarisiko. Men landsmøtet mener 24. konsesjonsrunde er for dårlig utredet, og sier derfor nei, sier Hustveit.

– Hvilke praktiske konsekvenser får dette?

– Dette betyr at Venstre i Stortinget må stemme mot 24. konsesjonsrunde, og så oppfatter jeg også at Venstre har fått en ny oljepolitikk, der vi er mer restriktive.

Programutkastet, som ledelsen også støttet, gikk inn for at «klimakonsekvensene» av letelisensene må analyseres før oljeselskapene kan gå i gang.

NEI: Stavanger-politiker Per A. Thorbjørnsen stemte mot forslaget fra Unge Venstre. Foto: Siv Sandvik / NRK

Det var altså ikke godt nok for Venstres landsmøtedelegater.

Skuffelse i Stavanger

Gruppeleder i Stavanger Venstre, Per A. Thorbjørnsen, sier til NRK at han er skuffet.

– Fordi flertallet ikke skjønner hva som er i ferd med å skje nå. Dette er egentlig en seier for oljeindustrien.

Han mener Venstre nå mister et avgjørende forhandlingskort i kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Nå kan Ap, Høyre og Frp dure i vei. Vi har nå satt oss på sidelinjen. Vi har ingen forhandlingskort. Én eneste blokk som nå tildeles i en forhandling, vil være et løftebrudd fra vår side. Vi har satt oss i en håpløs situasjon.