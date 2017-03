Grande: – Ikke på vårt beste når vi er arrogante

Intern uro, dårlige målinger og kritikk i kommentarspaltene i avisene har preget Venstres landsmøteoppkjøring .

Venstre er modent for nedleggelse. Frank Rossavik / Kommentar Aftenposten 30.03.17

I sin landsmøtetale sa en offensiv Trine Skei Grande at de som spår Venstres død vil måtte bite i seg ordene.

Hun bedyrer at selv om de tøffe forhandlingene om årets statsbudsjett kostet krefter, gleder hun og partiet seg til valgkamp. Men for å lykkes må de vise seg fra sin beste side.

– Vi er ikke akkurat på vårt beste når vi blir litt arrogante og litt bedrevitende. Når vi kjemper så hardt for noe at vi bretter ut hele følelseslivet vårt i media, men samtidig ikke klarer å dyrke egne seire, sa Grande i talen.

Uenighet om strategi

Den siste tiden har Venstre markert seg i offentligheten med Grandes VG-utspill om å kaste regjeringen etter valget, og Abid Rajas ramsalte kritikk av lederens strategi i gårsdagens Dagbladet.

I Aftenposten går landsstyremedlem Rebekka Borsch hardt ut mot det hun mener er et illojalt utspill av Raja. Hun sier det er bred enighet i partiet om den strategien ledelsen går for: At plan A er en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og KrF. Plan B, C og E vil de ikke fatte noe vedtak om.

I et intervju med NRK fredag formiddag begraver Raja stridsøksen, og sier at han vil stemme for den foreslåtte uttalelsen om regjeringssamarbeid.

Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget. Forslag til uttalelse / Venstre

På forhånd fryktet ledelsen at Venstres forhold til Frp skulle stjele fokus. I sin tale understreket Grande at årets valgkamp er en viktig verdikamp som Venstre må vinne.

– For det har aldri i historien vært mer behov for Venstre og Venstres ideer enn nå.

I en tid der populistiske løsninger og lettvinte, usanne påstander er tidsånden, er det på tide med en motkraft, slo Grande fast.

Populisme

Hun er bekymret mot populistiske strømninger der respekten for kunnskap undergraves.

– Vi er på vårt beste når vi står opp mot populisme og står opp for kunnskap. Når vi står opp for enkeltmennesker og for fellesskapet. Når vi står opp for mangfold, toleranse, åpenhet og respekt for annerledeshet.

I talen ramset hun opp en rekke ting hun mener Venstre har fått gjennomslag for som støtteparti: En mer offensiv klimapolitikk, mer penger til jernbane, ambisiøse mål om nullutslippsbiler, gratis barnehage til familier med dårlig råd og et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Vil i regjering

Men samtidig som Venstre skryter av de politiske seirene samarbeidsavtalen har gitt dem, ønsker de ikke en ny samarbeidsavtale neste periode. De vil inn i regjering.

– Vi har gjennomført utrolig mye fra den posisjonen vi har på Stortinget. Men vi trenger Venstre i regjering for å gjøre Norge enda bedre enn i dag, sa Grande.