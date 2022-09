Regjeringen styrker beredskapen og kontrollen på den norsk-russiske grensen

Mobiliseringen i Russland og en mulig utreisenekt for russiske borgere øker risikoen for ulovlig grensepassering på den norsk-russiske grensen utenfor grenseovergangen på Storskog, skriver justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Fredag stasjoneres et politihelikopter med sensorer i Finnmark Politidistrikt for å øke kapasiteten til å avdekke eventuelle ulovlige grensepasseringer, melder regjeringen.

– Vi vil stenge grensen raskt om det skulle bli nødvendig, og endringer kan komme på kort varsel. Det har vært få ankomster til Norge sammenlignet med Finland, og situasjonen er annerledes hos oss, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Storskog er vår eneste grensestasjon mot Russland. Vi har tett dialog med politiet og tollvesenet om utviklingen på grensen, og kontrollerer alle som kommer nøye, sier Mehl.

I mai strammet regjeringen strammet inn praksis knyttet til visum for russere, og etter dette har turistvisum for russere i hovedsak ikkje blitt innvilget.

Regjeringen er klar til å gjennomføre tilsvarende innstramming som Finland nå gjør, men vil avvente en eventuell iverksettelse, skriver departementet.

Mandag skrev NRK om russere som hadde passert den norsk-russiske grensen på rømmen fra det russiske regimet.

Politikere fra ulike partier har vært uenige om Norge burde stenge grensen eller ikke.

Finland har begrunnet innstrammingen på grensen med utenrikspolitiske hensyn, etter at titusenvis av russiske borgere har ankommet på kort tid etter at president Vladimir Putin annonserte at 300.000 reservister ville bli kalt inn til krigen i Ukraina.

Grensen mellom Norge og Russland er på 198 kilometer, og ligger i stor grad i Pasvikelven.