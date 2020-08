Endrer reiserådene for flere europeiske land

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen har besluttet at de fire landene går fra grønt til rødt på det europeiske smittekartet.

Det kommer frem i en pressemelding fra Utenriksdepartementet (UD).

– Denne utviklingen bekrefter det som hele tiden har vært regjeringens budskap: både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Tall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og Worldometers viser at flere europeiske land ligger over regjeringens sperrelinje.

Karantenekrav

Alle reisende fra de fire landene som kommer til Norge fra og med 8. august, blir ilagt ti dagers karantene.

– Personer som har kommet fra land som i ettertid får status som rødt, må være spesielt oppmerksomme på symptomer på covid-19. Det er svært viktig at de tester seg hvis de skulle få symptomer, og er nøye med håndhygiene og å holde minst en meter avstand til andre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Endrer anbefalingene for Sverige

Fire nye regioner i Sverige åpner for karantenefri reising. Disse er Uppsala, Södermanland, Dalarna, Västerbotten.

Reisende fra Skåne og Kronoberg må igjen i karantene. Disse to regionene går dermed fra grønt til rødt.

Flere land kan bli røde

Flere andre land ligger an til å bli røde. Smittegrensen er på 20 tilfeller per 100.000 innbyggere.

– Det er mange land i Europa som nå har endring i smittetallene sine. For ganske mange land så går det oppover. Det blir en totalvurdering ut fra situasjonen i hvert enkelt land, for hvilken farge man vil sette på det kartet på fredag, sa assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, til NRK onsdag.

Polen har 20,1 smittede per 100.000 innbyggere, ifølge tallene fra ECDC og er dermed i ferdig med å bli rødt.

Også Nederland ligger over den «røde» grensen med 22. Likevel er hverken Polen eller Nederland er blant landene som regjeringen nå har gjort røde.

Island har 22,1 smittede per 100.000 innbyggere, men er et av landene hvor det kan bli aktuelt å bruke skjønn, siden det er kontroll på smittesituasjonen.

– Island er et lite land. Det er mellom 300.000 og 400.000 mennesker på Island. Det skal ikke mer enn 40 til 60 smittetilfeller til, over et par ukers tid, før det er oppe i grensen. Det er nok hovedforklaringen på hvorfor Island nå kanskje ser ut til å nærme seg en sånn grense, sa Nakstad.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad sier myndighetene ser på trender og i hvilken grad de har kontroll på smittesituasjonen når de vurderer hvilke land som blir røde og ikke. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kan bli aktuelt med flere farger

Nakstad la til at det kan bli aktuelt å bruke gult i tillegg til rødt og grønt, for å beskrive smittesituasjonen fremover.

– Det kan være lurt å bruke flere farger enn to, for å gi et signal om at reisevirksomhet er forbundet med risiko. Det er en vurdering som helt sikkert vil bli gjort fremover, sa han.

– Det viktigste er at folk forholder seg til rådene som gis, og er klar over at det å reise ut av Norge er forbundet med mer smitte.

